Les Suns complètent le balayage face aux Nuggets

Profitant de l’expulsion de Nikola Jokic, les Suns de Phoenix ont balayé les Nuggets de Denver, dimanche, lors de la série de deuxième tour opposant les deux clubs.

Lors de ce quatrième match, qui était présenté au Ball Arena, la formation de l’Arizona l’a emporté au compte de 125 à 118.

Chris Paul et Devin Booker ont uni leurs efforts dans ce gain, amassant respectivement 37 et 34 points. Le premier est d’ailleurs devenu le plus vieux joueur de l’histoire de la NBA à inscrire 35 points ou plus lors d’un match qui met fin à une série. Paul est âgé de 36 ans.

Pour revenir à Jokic, le détenteur du titre de joueur par excellence de la NBA en 2021 a été expulsé de la rencontre au troisième quart. Il a tenté de voler le ballon à un rival, mais son bras l’a heurté au visage. Une mêlée s’en est suivie.

Les arbitres sont allés à la reprise vidéo et ont ensuite expulsé Jokic pour son geste. Le joueur de centre a donc été limité à 28 minutes sur le terrain. Il y a amassé 22 points, 11 rebonds et quatre mentions d’assistance.

En finale de l’Association de l’Ouest, les Suns se mesureront aux vainqueurs de la série entre le Jazz de l’Utah et les Clippers de Los Angeles. Présentement, le Jazz est en avance 2 à 1.