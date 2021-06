Moi et ma rage!

C’est fou comme la vie change. Un paquet de choses considérées comme correctes avant sont devenues condamnables aujourd’hui. Sans pour autant les excuser, c’est pour ça que je comprends les hommes qui ont des réflexes agressifs.

J’étais convaincu que je faisais partie des bons gars, et pourtant, à force de lire sur le sujet, je me suis rendu compte que j’avais toujours considéré la vie comme un combat que je devais gagner pour être un homme digne de ce nom.

Je suis entrepreneur à mon compte et je sais maintenant que c’est mon éducation qui a fait que, plus souvent qu’à mon tour, j’ai mené mes équipes d’une main de fer en les agressant verbalement, en les engueulant devant tout le monde, et en étant impitoyable avec mes compétiteurs que je discréditais pour imposer mon point de vue, conserver le pouvoir et gagner le contrat.

Si bien que j’ai célébré récemment mon 53e anniversaire tout seul, ma femme m’ayant quitté trois mois avant, à ma grande surprise. Pourquoi, alors que je n’avais jamais été violent avec elle et que je ne lui aurais jamais touché un cheveu ?

Sa réponse est venue comme une rafale de mitraillette : « Parce que tu t’enrages pour tout, que tu engueules et rabaisses tout le temps nos deux enfants, et que tu penses toujours que tu as raison. Je n’en peux plus et même les enfants n’en peuvent plus. Alors tu pars ou c’est moi qui pars ! »

Sur le coup, j’ai eu envie de défoncer le mur de la cuisine avec mon poing. Je ne l’ai pas fait, mais j’ai viré les talons et je suis parti en claquant la porte. Mais j’aurais très bien pu le faire, et c’est ça qui m’a inquiété et convaincu de lire tout ce que je pouvais trouver sur la violence que des gars comme moi infligent à leur femme et à leurs enfants, plus souvent qu’autrement sans le savoir, par automatisme, par éducation, en répétant le pattern de leur père ou de quelqu’un d’autre de leurs proches.

Voilà pourquoi aujourd’hui, je voudrais vous dire à vous, mais également à ma femme, à mes enfants et à mes employés, que je suis désolé et que je voudrais tout refaire de mon passé !

Un homme repentant qui veut changer

Vous êtes à la croisée des chemins où la fuite en avant pour réussir et gagner la bataille de votre vie n’est plus possible sans une sérieuse remise en question de ce que vous êtes et du pourquoi vous êtes comme ça.

L’étape de la reconnaissance du problème étant faite, il faut maintenant recourir à l’aide d’un thérapeute pour fouiller et détricoter les modèles déficients qui se sont enregistrés en vous. Il y aurait lieu également de vous inscrire à un groupe de parole où des hommes se réunissent pour s’aider à cheminer vers un mieux-être, en extirpant cette colère insidieuse qui mène leur vie. Courage ! La paix intérieure est au bout du chemin.