Photos souvenirs: Bianca Gervais

Premier film

Une première expérience au cinéma pour la jeune Bianca, dans le drame policier de Michel Poulette, La Conciergerie, sorti en 1997. À 11 ans, elle jouait aux côtés de gros noms du cinéma québécois, dont Serge Dupire et Macha Grenon, qui incarnaient ses parents, et Monique Spaziani (photo). Le film basé sur le roman La Conciergerie des monstres, de Benoît Dutrizac, remporta le prix du public, au Festival des films du monde de Montréal.

Charlotte et sa sœur

Au milieu des années 2000, Bianca et Catherine Brunet, toutes deux très populaires grâce à leur personnage de la série Le Monde de Charlotte, diffusée à Radio-Canada. Bianca jouait Karine, la grande sœur de Charlotte (Brunet). Le succès de la série écrite par Richard Blaimert fut tel qu’il y eut une suite tissée autour du personnage de Karine, Un monde à part. Bianca fut d’ailleurs quatre fois en nomination au gala Gémeaux (photo) pour ce personnage, au fil des ans.

Mégaproduction

Lors du tournage de la fresque historique Nouvelle France, de Jean Beaudin (Le matou), en 2003, Bianca incarnait le rôle de l’Amérindienne Acoona, aux côtés de Noémie Godin-Vigneau et d’une toute jeune Juliette Gosselin. Cette coproduction de 33 millions, qui affichait de gros noms tels Gérard Depardieu et Tim Roth, racontait les amours tragiques d’un jeune aventureux (David La Haye) sur fond de Conquête anglaise, en 1758.

Amoureux

Bianca et l’homme de sa vie, l’animateur Sébastien Diaz, lors d’une première apparition publique en amoureux, aux Feux de la Ronde, en 2009. Ils célèbrent cet été onze ans de fréquentation et dix ans de mariage. Ils sont les parents de deux belles fillettes. Ils animent ensemble l’émission Format familial à Télé-Québec depuis sept ans. Un couple inspirant.

Beaucoup de boulot

Bianca a débuté dans le métier dès l’âge de 9 ans. Depuis, elle a toujours travaillé au cinéma et à la télévision. Malgré son jeune âge (35 ans), elle a jusqu’à maintenant joué dans plus de douze longs métrages et trente séries télé. Elle a aussi fait beaucoup de doublage, étant notamment la voix de Gal Gadot (Wonder Woman) dans Rapides et dangereux et celle des jumelles Olsen.