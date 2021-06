Plein la vue!

Ratchet et Clank sont de retour. Et ils sont en grande forme, nous offrant, avec Rift Apart, leur meilleure aventure en carrière.

Il y avait un moment qu’on n’avait pas vu nos deux sympathiques héros, absents de nos consoles depuis 2016. Mais l’attente en a valu la peine. Ça, on le réalise après quelques minutes seulement passées dans le monde de Ratchet & Clank : Rift Apart.

Car on renoue avec autant de plaisir que d’aisance avec l’univers des deux complices, peuplé de créatures extraterrestres et de paysages bédéesques ultracolorés. À ce sujet, la nouvelle facture visuelle est franchement magnifique, de nombreux tableaux semblant tout droit sortis d’un film d’animation signé Pixar.

Dans cette nouvelle aventure, destinée exclusivement aux détenteurs de PS5, les deux complices sont séparés lorsque Clank est entraîné dans une dimension alternative par les manigances de leur ennemi de longue date, le Docteur Néfarious. Il revient au joueur de réunir les deux héros, à travers une série de plateformes, de puzzles et de combats pétaradants.

L’intrigue, on le concède, est mince et, par moments, un peu brouillonne. Mais l’humour, pratiquement omniprésent, sauve ici les meubles, tout comme la surenchère de scènes d’action défilant à un rythme époustouflant.

Impressionnante DualSense

Ces dernières misent d’ailleurs, conformément à la tradition, sur un impressionnant arsenal d’armes aussi loufoques que puissantes. Chacune d’entre elles a visiblement été conçue avec en tête les fonctions de la nouvelle manette DualSense, qu’elles exploitent à leur plein potentiel.

L’expérience est également plus fluide que jamais, le disque SSD de la PS5 éliminant les temps de chargement, permettant ainsi au joueur de passer d’un monde à l’autre instantanément, sans coupure de rythme ou de temps mort.

Ratchet & Clank : Rift Apart (4,5/5)

Ratchet & Clank : Rift Apart est maintenant offert sur PS5.