Québec investit 300 M$ pour les jeunes

Près de 300 millions de dollars seront investis par le gouvernement du Québec au cours des trois prochaines années pour un plan d'action jeunesse qui regroupera 130 mesures, notamment en culture et en environnement.

Le premier ministre du Québec, François Legault, en a fait l'annonce dimanche matin avec son adjoint parlementaire pour les dossiers jeunesse, Samuel Poulin.

Le gouvernement espère ainsi joindre 500 000 jeunes de 15 à 29 ans dans différents domaines de la société.

Séparé en sept volets, le plan propose d'aider 100 000 jeunes en démarche d'emploi et des actions pour promouvoir l'écocitoyenneté.

«Des initiatives pour favoriser une meilleure santé mentale et physique des Québécoises et Québécois de 15 à 29 ans seront offertes notamment par Tel Jeunes, Le Regroupement des Auberges du Cœur du Québec, le Réseau du sport étudiant du Québec et La Tablée des chefs», peut-on notamment lire dans le plan.

Ce nouveau plan s'inscrit dans la politique québécoise de la jeunesse 2030. Le gouvernement avait alors décidé de se concentrer sur cinq axes: l'emploi, l'entrepreneuriat, l'éducation, la santé et la citoyenneté, auxquels s’ajoutent maintenant l'environnement et la culture.