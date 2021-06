Shea Weber reste de glace

Le capitaine du Canadien de Montréal, Shea Weber, participera lundi à son premier match de troisième tour éliminatoire en carrière et même s’il se dit enthousiaste à cette idée, il demeure bien concentré sur sa tâche et est loin d’afficher une attitude enjouée avant le début de la série contre les Golden Knights de Vegas.

Comme c’est souvent le cas, le numéro 6 a été bref dans la plupart de ses réponses offertes aux médias lors d’une vidéoconférence tenue dimanche. Certains pourraient d’ailleurs dire qu’il avait pour l’occasion son «visage des séries». Ainsi, quand il fut interrogé à propos de sa joie de se retrouver en demi-finale de la coupe Stanley, Weber a répondu en deux mots.

«Très excité», fut sa réplique avant de passer à un autre sujet.

En ses mots, l’attaquant Paul Byron a tenu à rappeler que le capitaine et le reste des troupes sont dans d’excellentes dispositions. «Il est le même homme. C’est toujours le premier qui arrive à l’aréna chaque jour, son intensité est là, a affirmé le rapide joueur d’avant. Maintenant, chaque partie est énorme et tout le monde est excité de commencer.»

L’effet Price

La confrontation Montréal-Vegas sera la première série de troisième ronde pour le Canadien depuis son revers aux mains des Rangers de New York en 2014. Cette année-là, Carey Price était tombé au combat, résultat d’une blessure encaissée à la suite d’un contact avec Chris Kreider.

Certes, le gardien s’attend à un meilleur dénouement.

«Cette période de la saison est la plus formidable, mais aussi celle posant les plus grands défis et la plus difficile mentalement, a-t-il indiqué avant d’enchaîner sur les aspects plus techniques. Les gars devant moi font un bon travail pour dégager l’enclave, sauf que la tâche devient de plus en plus dure à mesure que les séries avancent. Il faut donc continuer de prendre les retours de lancer.»

«On peut voir qu’il est dans sa bulle. La dernière fois [au troisième tour], ce fut décevant pour lui avec cette blessure. Là, c’est très bien de le voir avec une telle mentalité», a renchéri son coéquipier Brendan Gallagher, le seul autre patineur de la formation actuelle ayant participé aux séries de 2014 avec Montréal.