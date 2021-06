Travaux d’eau au coin de Champlain

Photo Pierre-Paul Poulin

LA CHAMBRE DE VANNES DE LA RUE CHAMPLAIN

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal

Au coin des rues Champlain et Sainte-Catherine Est, des ouvriers sont en train de foncer des pieux pour des travaux de canalisation de la conduite principale de l’aqueduc qui fera 48 pouces. Une chambre de vannes est aménagée sous la chaussée. Cette installation sert à la bonne circulation des eaux de l’aqueduc dans le secteur. D’autres chambres de vannes dans la ville se trouvent en surface, mais ce n’est pas le cas de celle-ci. « Safety first » peut-on lire, en anglais, sur la barrière de bois. Les normes de sécurité au travail ont évidemment évolué depuis l’époque de ces ouvriers. En effet, la plupart des regroupements ouvriers sont tolérés, mais leurs moyens de pression causent d’énormes tensions avec leurs employeurs, notamment la Ville de Montréal. Mais sans sangles ni casque, sur un échafaudage aux apparences rudimentaires, ces travailleurs pourraient se blesser gravement. Un 22 janvier, travailler dehors, ce n’est certainement pas facile... Il y a de la neige sur les poutres. « Attention à ne pas glisser, Maurice ! »

CHEZ LEBLANC ET GUYOT

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal

Monsieur Leblanc tient une quincaillerie sur ce coin de rue depuis le milieu des années 1920. Comme beaucoup de commerçants, il ne demeure pas dans le même édifice. Leblanc demeure rue Saint-Denis, alors que son associé, Guyot, habite rue Christophe-Colomb, beaucoup plus au nord. Sa belle publicité peinte affiche un produit vedette qui n’a plus tellement la cote de nos jours : la peinture au plomb. Avec une pareille enseigne, Leblanc et Guyot sont assurément dépositaires de la marque vedette de la compagnie Canada Paint, la « Elephant White ». Canada Paint est une entreprise installée dans toutes les grandes villes canadiennes. À Montréal, elle a une immense usine en bordure du canal de Lachine. Utilisé depuis l’Antiquité, le plomb était alors courant dans les peintures, surtout à l’huile, pour donner de la blancheur et de l’opacité. Ce métal lourd est aujourd’hui interdit dans les peintures domestiques, car on a découvert qu’il peut causer des dommages au système nerveux, notamment chez les enfants.

MAI 1929 : ON DRAINE... ET LEBLANC A CHANGÉ D’ASSOCIÉ !

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal

Un an et demi plus tard, il faut drainer la chambre de vannes. Une pompe est installée et rejette l’eau directement sur la chaussée. L’équipement n’étant pas encore municipal, on fait appel ici à un sous-traitant. C’est donc le contrat rempli par la compagnie L. & L. & Co., dont la pompe semble bien s’acquitter de sa tâche, soit dégager l’eau qui s’est accumulée dans les vannes. Amovible, elle permet d’accéder temporairement aux installations sous la voie. Une dizaine de messieurs de tous âges sont curieux de voir comment fonctionne cette machine. L’un d’entre eux est peut-être monsieur Leblanc, le quincaillier, qui vend toujours ses ciseaux à bois dans la vitrine, juste à côté. Il a d’ailleurs changé d’associé, cette année. Théo Saumur, qui vit dans La Petite-Patrie, a remplacé monsieur Guyot. LeBlanc et Saumur resteront en affaires ensemble jusqu’en 1938. À cette date, Théo Saumur ouvre un garage sur l’avenue du Mont-Royal Est. Les temps changent !