Un pédo condamné un demi-siècle plus tard

Plus une victime d’agression sexuelle a souffert, plus la sentence contre un accusé risque d’être élevée, a rappelé un juge en condamnant à 4 ans de pénitencier un septuagénaire qui a agressé sexuellement ses frères et sœurs dans les années 1950.

« Ici, le récit que font les victimes montre à quel point des gestes relativement différents de l’accusé ont eu des impacts extrêmement profonds et durables chez chacune [d’elles] », a récemment commenté le juge Serge Champoux au palais de justice de Cowansville.

Le magistrat se prononçait dans le dossier d’un homme de 74 ans qui, il y a un demi-siècle, avait agressé sexuellement sa propre fratrie.

Selon les témoignages entendus à la cour, l’accusé, que l’on ne peut nommer afin de protéger l’identité des victimes, avait pratiquement le statut de « chef de famille » et était choyé par sa mère.

« Les agressions sont vastes et nombreuses, a expliqué le juge. Le dévoilement des actes criminels serait survenu après le décès des deux parents et à la suite de la vente de la résidence familiale. »

Les agressions ont pris fin au fur et à mesure que les frères et sœurs quittaient le nid familial. Il semble que, depuis, l’accusé a cessé ses agissements de prédateur sexuel et vit en solitaire.

L’impact sur les victimes analysé

Or, la justice a fini par le rattraper. Coupable d’une kyrielle de crimes sexuels, il a pris le chemin de la prison pour 4 ans, comme le demandait la Couronne.

C’est qu’en 2020, la Cour suprême avait rappelé l’importance d’augmenter les peines contre les abuseurs d’enfants, pas seulement en raison des changements législatifs, mais aussi en raison d’un « nouveau paradigme », a expliqué le juge.

« L’analyse moderne de ce qu’est une agression sexuelle [...] devrait être maintenant recentrée sur l’impact de ces crimes sur les victimes, la nécessité de les protéger », a entre autres écrit le juge.

Et comme l’accusé était jugé « maintenant, dans la société actuelle », qui comprend mieux les impacts dévastateurs d’une agression sexuelle sur une victime, il n’a pas pu profiter de la clémence qu’auraient pu avoir les tribunaux d’il y a un demi-siècle, s’il avait été accusé à l’époque.

« C’est avec les connaissances actuelles que les crimes devraient être analysés et punis », a conclu le magistrat.