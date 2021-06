Une confortable avance pour Hadley malgré la pluie

Chesson Hadley a conservé la tête du classement au Championnat Palmetto de la PGA même si sa ronde s’est conclue abruptement en raison de la pluie, samedi, à Ridgeland, en Caroline du Sud.

L’Américain, qui était au 18e fanion au moment où l’action a dû être arrêtée, a terminé sa journée avec un cumulatif de 131 (-14) coups. Le golfeur de 33 ans avait amorcé la troisième ronde avec un boguey, avant de jouer la normale sur les 10 trous suivants. Hadley a finalement ajouté quatre oiselets pour finir sa journée à -3.

Le meneur ainsi que trois autres golfeurs devront terminer leur parcours dimanche matin, avant le lancement de la ronde ultime.

Harris English, qui fait partie de ce groupe, est le principal poursuivant d’Hadley. Le représentant des États-Unis s’est positionné à quatre coups du sommet en vertu d’une ronde préalable de -4. Le Sud-Africain Garrick Higgo et l’Américain Dustin Johnson suivent, à égalité au troisième rang à -8.

Les deux Canadiens toujours en lice dans ce tournoi ont baissé au classement. Le Manitobain Nick Taylor a remis une carte de 70 (-1), ce qui ne l’a pas empêché de glisser de sept échelons, au 27e rang. Il est à 11 coups d’Hadley.

L’Albertain Roger Sloan, quant à lui, a poursuivi sa descente avec une ronde de 74 (+3). Au 59e rang en compagnie de plusieurs autres golfeurs, il montre un cumulatif de 216 (+3).

Une nouvelle meneuse à Daly City

La Taïwanaise Min Lee est la nouvelle meneuse du Championnat Mediheal, à Daly City, en Californie, après avoir remis une carte de 68 (-4) en troisième ronde.

Grâce à ses cinq oiselets et son seul boguey, Lee a gagné trois rangs et mène le tournoi par deux coups, avec un cumulatif de 207 (-9). La Finlandaise Matilda Castren et l’Américaine Lauren Kim suivent au deuxième échelon, elles qui ont joué respectivement 69 (-3) et 71 (-1) samedi.

Meneuse la veille, Danielle Kang s’est écartée elle-même de la tête du classement. L’Américaine a calé trois oiselets, mais a aussi subi trois bogueys et un double-boguey. Avec cette ronde de 74 (+2), elle pointe désormais au sixième rang, à quatre coups de Lee.

Avec le forfait de Brooke M. Henderson et les mauvaises performances de plusieurs joueuses canadiennes, l’Ontarienne Alena Sharp est la seule représentante de l’unifolié toujours en lice. Elle est toutefois très loin du sommet, elle qui a frappé la balle 74 (+2) fois en troisième ronde. Après 54 trous, Sharp est à +2, au 50e rang.