Bruce Cassidy veut revoir Taylor Hall avec les Bruins

L’entraîneur-chef des Bruins de Boston, Bruce Cassidy, est persuadé que Taylor Hall pourrait devenir un meilleur joueur de hockey s’il décide de poursuivre son association avec la formation du Massachusetts.

«Ce qui pourrait être bénéfique pour lui s'il disputait une saison complète, c'est qu'il pourrait voir comment un gars comme Brad Marchand s'entraîne et joue chaque jour de la saison», a souligné le pilote lundi, dont les propos ont été traduits par le site francophone de la Ligue nationale.

«Ça pourrait assurément aider un joueur comme Taylor, qui a parcouru beaucoup de chemin et qui a connu des saisons comme ''Marchy'', lors desquelles il était un joueur d'élite. S'il veut retrouver ce niveau, regarder ''Marchy'' chaque jour sera très bénéfique pour lui.»

Hall, qui a été obtenu des Sabres de Buffalo en avril, pourrait devenir joueur autonome sans compensation le 28 juillet prochain.

Un nouveau départ bénéfique

Avec les «Oursons», le tout premier choix du repêchage de 2010 a sauvé sa campagne 2020-2021.

Hall n’allait nulle part dans l’uniforme des Sabres, lui qui y avait amassé deux buts et 17 aides pour 19 points en 37 parties. Il a ensuite récolté huit filets et six passes décisives pour 14 points en 16 rencontres avec les Bruins.

Il a toutefois été moins productif en séries éliminatoires, lui qui a été limité à trois buts et deux aides pour cinq points en 11 matchs éliminatoires.

«La prochaine fois qu'il va être en séries, il va être mieux préparé, a affirmé Cassidy. J'espère que ce sera avec les Bruins. Il a fait du bon boulot pour nous. Il est un bon joueur et une bonne personne. Il travaille fort. Je pense qu'il sait ce qu'il veut atteindre dans sa carrière en ce moment. Il a joué à différents endroits, il a fait de l'argent. J'espère que les deux parties trouveront un terrain d'entente.»