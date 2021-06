Camps de jour: la Ville de Québec cherche 100 animateurs et accompagnateurs

Pour compléter ses équipes de camps de jour, la Ville de Québec cherche à dénicher une centaine d’employés.

«On manque d’animateurs de groupes et d’accompagnateurs. On a besoin d’une centaine de personnes de 15 ans et plus qui vont se faire embaucher par les organisations partenaires qui organisent le Programme vacances-été (PVE). On a une urgence, parce que ça va démarrer bientôt», a lancé le maire Labeaume, jeudi, en marge d’un point de presse.

La conseillère municipale, Émile Villeneuve, a précisé qu’il faut désormais trouver une quarantaine d’animateurs et une cinquantaine d’accompagnateurs. Ces derniers travaillent auprès d’enfants qui ont des besoins particuliers.

Cet été, entre le 28 juin au 20 août, la Ville de Québec pourra accueillir 13 000 jeunes dans le cadre de son PVE. De ce nombre, il ne reste d’ailleurs plus que 425 places disponibles.

La situation s’améliore

Les animateurs sont payés au salaire minimum. Davantage de détails au sujet des camps de jour de la municipalité sont disponibles sur ce lien.

Signe que la situation sanitaire s’améliore à Québec, le chiffre de 13 000 pour l’été 2021 peut être comparé aux 10 000 inscriptions de l’été 2020. On se rapproche donc des 16 000 enregistrés en 2019, dernière année pré-pandémique.