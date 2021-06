Catherine Girard-Audet: le petit empire de Léa Olivier

Elle n’a pas encore atteint l’âge des étudiants du cégep, s’exprime surtout en textos, trouve sa vie tellement compliquée... et obtient un succès fou, à coups de quelque 30 000 copies écoulées à chacun de ses nouveaux livres. Portrait du petit empire Léa Olivier avec sa créatrice, l’autrice Catherine Girard-Audet.

Léa Olivier célèbre ses 10 ans en cet été 2021. «Ça fait exactement 10 ans qu’elle est née dans ma tête», explique Catherine Girard-Audet, qui écrivait pour les adolescent(e)s depuis quelques années dans les encyclopédies ludiques «L’ABC des filles», sur la plateforme web de VRAK et dans le magazine «Cool!» , en 2011, quand ses proches (dont son frère Marc-André, qui est son éditeur) ont encouragé la jeune trentenaire qu’elle était à emprunter une autre plume, celle de sa propre fiction jeunesse. «Commence par un roman et on verra», lui martelait-on.

Certes, Catherine a eu «peur de se planter». «Mais, ce qui était beau, c’est que je n’avais pas grand-chose à perdre», avance candidement la diplômée en littérature et traduction littéraire.

Question de se donner confiance, Catherine a choisi, pour jeter les bases de son récit, de s’inspirer de sa propre adolescence.

«Ce qui a chamboulé mon adolescence, ç’a été mon déménagement et le secondaire. Je voyais souvent, dans les courriels que je recevais, que c’était assez commun chez les jeunes, et que ça n’avait pas changé à travers les époques. Sans me poser de questions, j’ai écrit l’histoire d’une fille qui déménage et qui correspond avec sa meilleure amie. C’était important pour moi qu’elle parle au "je". L’aspect épistolaire, des courriels, m’est venu spontanément.»

COURTOISIE ÉDITIONS LES MALINS

Premier choc

En janvier 2012 paraît le premier tome de «La vie compliquée de Léa Olivier». Sans trop d’attentes, Catherine Girard-Audet se pointe un mois plus tard à son premier événement littéraire d’envergure: le Salon du livre jeunesse de Longueuil. La présence de sa petite héroïne dans les palmarès de ventes des librairies lui démontrait que son projet se portait bien, mais l’écrivaine a réellement pris conscience de son succès en jaugeant la file interminable de gamines à sa table d’autographes.

«Ç’a été mon premier choc de constater qu’ils aimaient ça. Je me souviens de la sensation!»

Girard-Audet avait «créé un monstre». Un monstre aux cheveux blonds, adorable et attachant, aux amours tumultueuses, devenu une référence pour de nombreuses jeunes filles. À son premier Salon du livre à Montréal (automne 2012), quatre romans «Léa Olivier» étaient sortis. Mademoiselle Olivier venait en quelque sorte combler le vide laissé par l’Aurélie Laflamme d’India Desjardins, dont les dernières aventures avaient été publiées quelques mois plus tôt. Léa Olivier cartonnait depuis moins de deux ans, et sa «maman» se faisait déjà approcher pour des adaptations au petit et au grand écran.

Depuis, les faits d’armes se multiplient: un premier contrat a été signé en Europe avec un éditeur qui s’est servi de Léa Olivier pour bâtir sa boîte, en 2013. Tout le matériel de Léa Olivier lancé au Québec l’a aussi été en Europe, et le personnage connaît maintenant du succès dans 26 pays (avec des traductions dans neuf langues). Une vingtaine de romans (axés sur Léa ou des membres de sa bande), huit bandes dessinées, des produits dérivés

(cahiers de notes, journaux), une série télé sur Club illico (la deuxième saison est en tournage) : difficile d’ignorer l’existence de Léa Olivier.

Dans le plus récent bouquin, «Le week-end un peu trop compliqué de Maude M. Bérubé et Léa Olivier», paru au début du mois, Léa et ses copines Maude, Jeanne et Catherine partent en camping. L’automne prochain surgira un nouveau tome, dans lequel Léa franchira l’étape décisive de l’entrée au cégep.

«Léa vieillit dans le temps, mais je veux rester dans la jeunesse, note Catherine. Moi, ma crise d’ado, je l’ai vécue au cégep et non au secondaire! Ça permet d’explorer beaucoup de trucs que je n’ai pas encore faits. Les possibilités sont assez infinies.»

Éditions les Malins

Être bien

Quand elle parle de son lectorat, Catherine Girard-Audet le surnomme affectueusement «les filles». Loin de se «péter les bretelles» avec sa réussite, elle ne tient rien pour acquis.

«J’écris chaque roman comme si c’était mon premier. Je veux que les filles les trouvent toujours meilleurs. C’est le défi de n’importe quel auteur, mais derrière le succès de Léa, il y a cette pression plus forte que je m’impose. Cette série-là va être bonne jusqu’à la fin.»

Léa, c’est un peu Catherine, tant dans le «look» que dans la personnalité. La principale intéressée dit avoir «un respect inouï» pour la génération qui la lit, et aspire à bien la refléter, ainsi qu’à lui transmettre une valeur cruciale: être bien avec soi-même.

«Le fond reste le même depuis 10 ans, mais j’ai adapté mon ton. La société a beaucoup évolué, les jeunes aussi. J’aime mettre en scène des personnages qui sont un peu plus ouverts, qui vont déranger. À l’image du monde dans lequel je gravite, qui est comme une pizza avec plein d’ingrédients qui ne vont pas nécessairement ensemble, mais qui, à la fin,

goûtent bon! Dans "Léa", tout n’est pas uniforme», déclare Catherine Girard-Audet, qui est la fille de l’ancien ministre libéral Michel Audet, et qui est mère d’une fillette de 6 ans.

Le plus récent livre de la collection de «La vie compliquée de Léa Olivier», «Le week-end un peu trop compliqué de Maude M. Bérubé et Léa Olivier», est en vente.

«La vie compliquée de Léa Olivier» en chiffres et dates