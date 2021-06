Conciliante Danielle McCann

Depuis un an je me suis autorisé sur ce billet de blogue à interpeller à la ministre McCann à deux reprises au sujet de ce qui devait être le nouveau cours d’histoire obligatoire du programme de Sciences humaines dans nos institutions collégiales. Vous retrouvez ces courts textes ici et ici.

Je relayais ici les réserves de nombreux collègues du milieu collégial et du milieu universitaire en y ajoutant mes propres observations. Après avoir prié la Ministre d’attendre et de consulter encore le milieu avant d’apposer sa signature, il me semble honnête et opportun de souligner que Danielle McCann et son équipe ont opté pour une approche sage et fructueuse.

En effet, le cabinet de la ministre a non seulement lu l’ensemble des missives publiées dans divers médias, mais il a rencontré des tenants des différentes options. En compagnie de mon collègue Rémi Bourdeau, nous avons été invités à présenter nos arguments et ces ceux des gens qui nous appuyaient depuis plus d’un an. Nous étions informés que les partisans de l’autre option bénéficiaient du même traitement.

Nous avons d’abord été agréablement surpris par le fait que Danielle McCann et ses plus proches conseillers accordent autant de temps et d’énergie à une telle réflexion alors qu’on exerçait sur eux des pressions pour lancer le nouveau programme de Sciences humaines dans les cégeps. À nos yeux il n’y avait pas péril en la demeure et l’importance de l’enjeu justifiait amplement un délai qui n’a rien de dramatique.

Depuis notre rencontre avec la ministre, nous attendions impatiemment le fruit de la consultation. La décision est maintenant connue et elle me ravit. Je ne me réjouis pas pour moi ou les tenants de l’option que nous défendions, mais plutôt pour nos étudiants. La conciliation de la ministre résulte dans une ouverture vers une nouvelle option qui devrait satisfaire toutes les parties impliquées.

Si vous avez suivi ce débat depuis le début, vous vous rappelez peut-être des deux options présentées à la ministre. Dans un premier temps, nous souhaitions maintenir le cours actuel d’Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale auquel nous souhaitions apporter des modifications. Ce cours permet un survol des quatre grandes périodes historiques et des grands héritages de l’occident qui permettent aux étudiants d’acquérir un bon bagage de culture générale, des acquis précieux pour rentabiliser les apprentissages des autres cours du programme.

Nos collègues qui appuyaient une autre option insistaient principalement sur la nécessité de se rapprocher de la période actuelle, de brancher nos étudiants sur le monde au 21e siècle. Ils envisageaient donc de ne plus enseigner les périodes de l’Antiquité et du Moyen-Âge pour se concentrer sur l’histoire mondiale depuis le 15e siècle. L’intention était tout aussi louable, mais à nos yeux, évacuer les deux premières grandes périodes historiques représentait un prix trop élevé.

La ministre annonce donc ce matin une solution qui, à mon humble avis, représente un gain pour nos étudiants. En ajoutant 15 heures d’enseignement, soixante heures plutôt que 45 heures, Mme McCann s’assure de maintenir l’enseignement de l’Antiquité et du Moyen-Âge, tout en insistant sur les liens à effectuer avec la période actuelle. La perspective de départ demeure occidentale, mais il sera possible d’ouvrir un peu plus les horizons.

Je me réjouis donc de la conclusion de ce long processus qui a parfois divisé les professeurs d’histoire de la province. Enseigner un tel cours demeure tout un défi et il exige beaucoup des professeurs, tant dans la maîtrise des contenus que dans la souplesse des approches. L’ajout d’une quinzaine d’heures et de précisions sur les éléments à prioriser apporte un peu d’oxygène et c’est avec grand plaisir que je m’attaquerai au le développement du cours en 2022 et que je l’enseignerai dès l’automne 2023.

Je m’en voudrais de terminer sans un merci bien sincère à la ministre et au personnel impliqué dans les discussions. Le dossier était émotif et les parties impliquées ont déployé des efforts considérables en espérant mieux servir nos étudiants. J’ai grandement apprécié le contexte des discussions, des échanges fructueux empreints de respect. Difficile d’exiger plus ou mieux de ceux qui nous dirigent dans ce cas-ci. Écoute sincère, réflexions et échanges.