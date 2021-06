Évasion: un voyage spirituel à «Seekers en Inde»

Seekers en Inde est une émission de voyage créée et animée par trois créatrices de contenu très en vue sur planète web, Claudine Langlois, Lucie Rhéaume et Jessie Nadeau. Simple prétexte aux «selfies» ou concours de popularité sur Instagram? Non, plutôt une quête de spiritualité, d’authenticité et de découverte menée par trois jeunes femmes sensibles et conscientisées.

Elles ont 29, 28 et 22 ans, gèrent de main de maître leurs propres entreprises et poursuivent des idéaux de mieux-être et d’inspiration qu’elles souhaitent partager avec le plus grand nombre. Dans Seekers en Inde, qui prend l’antenne d’Évasion mercredi, le souriant trio évolue et grandit en participant au International Yoga Festival, en méditant, en s’adonnant au rafting et au bungee, en fréquentant un mariage indien et le Holi festival (fête des couleurs).

«J’ai pensé mourir au moins trois fois», rigole Jessie Nadeau.

COURTOISIE ÉVASION

Habituées de consommer des contenus audiovisuels en ligne et non au petit écran traditionnel, nos voyageuses ont conçu un format télévisé qui s’apparente à l’instantanéité du web et qui plaira au public de leur âge.

«On amène une nouvelle "twist". C’est une convergence des deux mondes», précise Lucie Rhéaume.

Blessures du passé

Quelle fut la genèse de Seekers en Inde? Claudine et Lucie séjournaient à Bali et ont spontanément été invitées à une séance de channeling (type de communication avec d’autres dimensions) par une inconnue rencontrée dans un spa. Émerveillées par l’expérience qu’elles qualifient de «paranormale», les filles ont eu envie de goûter d’autres procédés et techniques tentés par l’humain pour ouvrir son esprit et se reconnecter à l’essentiel. Ainsi est née l’idée de Seekers en Inde, que ses instigatrices voulaient à saveur autant extrême que culturelle, humanitaire et spirituelle, pour inciter les gens à sortir de leur zone de confort et à mieux se connaître eux-mêmes.

«Il y a une partie de divertissement dans l’émission, mais ça amène aussi le spectateur à se questionner sur lui-même, à faire de l’introspection, à remettre en question sa vie et ses pratiques, et donc à grandir. Il y a des touches d’humour ici et là, mais aussi des moments plus profonds, qu’on ne voit pas tous les jours à la télévision», note Lucie, dont la business se campe dans l’événementiel et les vêtements confortables et écoresponsables.

COURTOISIE ÉVASION

Jessie, elle, utilise l’image d’une «ouverture sur le monde» pour décrire Seekers en Inde. «À travers les épisodes, on est très vulnérables, et on vit des choses quand même intenses. Des blessures du passé sont remontées, et on a connecté entre nous. On demande aussi aux gens qu’on rencontre de nous partager leurs apprentissages, leur vérité à eux. On était beaucoup dans l’écoute de l’autre», mentionne l’ex-candidate d’Occupation double Bali, artiste, militante et entrepreneure spécialisée dans les produits véganes.

«Tout le monde pourra se reconnaître dans les patterns de l’une ou l’autre, complète Claudine, ergothérapeute et professeure de yoga, qui allie science et spiritualité dans sa pratique. Les gens vont se développer en regardant l’émission, ça va les aider à ouvrir complètement leur champ d’horizon.»

COURTOISIE ÉVASION

Donner au suivant

Pour arriver au résultat de Seekers en Inde, nos trois demoiselles ont travaillé très fort : elles ont scénarisé, réalisé, monté et produit les quatre épisodes d’une heure avec leurs propres sous, leurs propres ressources, et les ont ensuite vendus à Évasion. Des pourparlers sont déjà dans l’air pour une deuxième saison, basée sur un autre concept et dans un autre pays.

Elles se trouvaient encore en Inde quand les gouvernements ont prié les Québécois de rentrer au bercail lorsque la pandémie a éclaté dans le monde, en mars 2020. Coupées de la réalité dans leur bulle indienne, Claudine, Lucie et Jessie ne ressentaient pas nécessairement l’ampleur de l’urgence, mais ont obtempéré aux supplications de leurs proches inquiets et sont revenues au moment critique. La diffusion de Seekers en Inde s’accompagnera d’ailleurs, pour Claudine, Lucie et Jessie, d’une collecte de fonds pour venir en aide à leurs amis de l’endroit récemment frappés par la pandémie.

Seekers en Inde, le mercredi, à 22 h, à Évasion.