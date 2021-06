Gotcha!: Très populaire partout, sauf au Québec

Une PME québécoise qui a mis au point un appareil de levage sécuritaire pour éviter les accidents de travail des grutiers saisit mal qu’elle soit accueillie tièdement ici alors que les Américains s’arrachent son produit.

« Ailleurs on est accueillis à bras ouverts, par exemple par la pétrolière BP, au Texas », déplore Chantal Lachance, vice-présidente et directrice générale des Équipements de grue.ca, du Groupe Industriel DL.

Fondée en 2004, sa PME de cinq employés de Varennes a décroché des contrats en Europe et aux États-Unis, après avoir investi 535 000 $ pour développer son appareil, le Gotcha !

C’est Paul Desaulniers, le propriétaire d’Équipements de grues.ca, qui a conçu le Gotcha ! à la demande d’un grutier, après plusieurs prototypes et une année de travail.

Le Gotcha ! est un déclencheur d’élingue automatique à distance, qui permet aux grutiers de faire le travail de leur cabine en toute sécurité.

Or, malgré ses succès à l’international, Groupe Industriel DL soutient devoir faire un véritable chemin de croix ici, depuis huit ans, pour faire adopter sa technologie québécoise brevetée et certifiée.

De la parole aux actes

« Il faudrait que les babines suivent les bobines au gouvernement. Il ne parle que de sécurité, mais il ne l’applique pas du tout », soupire la directrice générale, Chantal Lachance. « Tous les gens se renvoient la balle. Ce n’est jamais dans leur département. On aimerait que le gouvernement ait une ouverture aux produits innovants », ajoute-t-elle.

D’après elle, les syndicats craignent que le Gotcha ! remplace des travailleurs, alors qu’il est plutôt là pour éliminer les risques d’accident.

À la mi-mai, le vice-président à la prévention de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a décliné la demande de rencontre de la PME, qui espérait faire connaître son invention.

« Bien qu’un produit offert puisse être compatible avec notre mission, notre organisation ne fait pas la promotion d’une compagnie ou d’un produit en particulier notamment par souci d’équité et de saine concurrence », a répondu Luc Castonguay de la CNESST dans une lettre obtenue par Le Journal.

Plus sécuritaire

Pour Gaby Veilleux, président de Grue Mobile Veilleux, implantée à Beauharnois, au pays du Suroît, depuis plus de 35 ans, le gouvernement québécois devrait s’intéresser au Gotcha ! pour améliorer la sécurité des travailleurs.

« Ça empêche de mettre un travailleur en danger », résume l’entrepreneur qui gère une équipe de 19 grutiers.

« Jadis, on décrochait beaucoup de choses en hauteur avec des crochets sans attaches, donc il y avait toujours la possibilité que la pièce soit en mouvement », explique le patron de la PME de construction.

Selon lui, non seulement la technologie québécoise permet d’effectuer les travaux plus rapidement, mais elle aide aussi les grutiers à mieux installer les fermes de toits et les poutres d’acier au quotidien.