La fièvre des éliminatoires continue de se faire sentir

Les partisans du Canadien étaient fidèles au poste avec une bière à la main dans les bars et les restaurants, lors du premier match de la série contre les Golden Knights de Las Vegas, hier, alors que la province continue de se déconfiner.

« Il y a le sentiment que c’est magique à Montréal en ce moment », mentionne Liam Shaughnessy au pub McLean’s, quelques minutes avant que la rondelle ne tombe. Celui qui portait fièrement un chandail de la Sainte-Flanelle estime que le duel dépendra de la performance des gardiens.

Après avoir ouvert leurs terrasses vendredi dernier, les tenanciers peuvent désormais accueillir les clients à l’intérieur de leur établissement.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Les autorités sanitaires ont par ailleurs annoncé en fin de journée hier que le last call dans les bars des régions au palier vert et jaune sera à minuit et les portes se fermeront à 2h, en raison de l'heure tardive des matchs du Canadien à Las Vegas.

« C’est bonne initiative, lance le propriétaire du Peel Pub, Sami Jmaiel. Le Canadien, quand ça gagne, toute la ville va bien. »

« Le grand principe demeure d’éviter de se retrouver à l'intérieur des domiciles privés », a affirmé le ministre de la Santé Christian Dubé sur Twitter.

Vivre la fièvre

Au Peel Pub, les partisans faisaient tranquillement leur arrivée vers 21h. Optimisme et prudence étaient palpables.

« On affronte une des meilleures équipes, donc ça va être difficile », lance Camila Bayona, qui avait l’habitude d’aller voir les matchs de saison régulière avec son père avant la pandémie.

Pour les Français Romain Dolichamp et Aurélien Truco, vivre la fièvre des séries fait partie de leur découverte de Montréal. « On veut entrer dans l’ambiance », dit M. Dolichamp.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Les places disponibles se faisaient rares à La Cage du Centre Bell.

« Je peux te dire que 15 minutes après qu’on a su qu’il y avait un match ce soir, mes réservations étaient déjà pleines », affirme le gérant Kevin Beaudry.

Dès les premières minutes de jeu, les réactions se faisaient nombreuses, que ce soit lors d’une solide mise en échec ou d’une percée au filet du CH.

« Après la COVID, c’est bien de sortir et de voir des matchs », lance Corey Freedman, qui partageait un pichet de bière avec son ami Zach Goldenberg.

–Avec Patrick Bellerose, Bureau parlementaire