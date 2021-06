La Grande Collecte 2.0

Depuis vendredi dernier (et jusqu’au 20 juin), Moisson Québec s’associe aux Metro et Super C de la région afin d’amasser des dons en argent aux caisses ainsi que des dons en ligne (https://www.moissonquebec.com/). Le contexte actuel a un impact important sur les collectes que Moisson Québec faisait dans les épiceries avec des centaines de bénévoles présents chez les marchands pour amasser les dons. C’est ainsi que ce projet-pilote est né en collaboration avec les bannières en alimentation afin de tenir une collecte de dons aux caisses, une première. Fondé en 1987 pour répondre à des besoins que l’on croyait temporaires, Moisson Québec est depuis plus de 30 ans, l'unique banque alimentaire de la grande région de Québec.

Prix Roger Welcott

Photo courtoisie

C’est jeudi dernier, le 10 juin, que s’est tenu de façon virtuelle, le Gala des gens de cœur » du Patro Roc-Amadour. À cette occasion, Claude Maheux (photo), s’est vu décerner le Prix Roger Welcott 2020-2021 remis au bénévole qui s’est démarqué par rapport à son engagement, son implication et sa motivation à réaliser son bénévolat au Service d’entraide du Patro. Au cours de la dernière année, Claude s’est investi de façon très active dans le cadre du projet « De chez-nous à chez-vous dans Limoilou », soit l’inclusion sociale des aînés. Il s’est également impliqué au niveau de la distribution alimentaire, de la friperie et du comité des ainés. Toujours attentif aux personnes qu’il côtoie, Claude est un homme discret, efficace et disponible qui exerce son bénévolat depuis maintenant 5 ans.

Bourse Planète Courrier

Photo courtoisie

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a remis jeudi dernier un total de 32 000 $ en bourses à 10 étudiants-athlètes grâce à Planète Courrier qui participe au programme de parrainages de la FAEQ depuis quelques années maintenant. Parmi les boursiers, j’ai retenu celle de 4 000$ remis à Justin Bergeron (photo) d’Alma, au Lac St-Jean, pour son excellence académique mais aussi ses performances en patinage de vitesse sur courte piste. L’athlète de 19 ans étudie en sciences de la nature, profil sciences de la santé. Il a maintenu une moyenne académique de 81 % depuis le début de son parcours et il continuera son parcours scolaire à l’université en génie mécanique à l’automne. Le patineur de vitesse se fixe comme objectifs obtenir une place au sein de l’équipe canadienne, de montrer ensuite son savoir-faire en Coupe du monde et d’éventuellement participer aux Jeux olympiques.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 14 juin 1951. Conçu pour le gouvernement américain, le premier ordinateur commercial réalisé aux États-Unis, l'Univac 1 (UNIVersal Automatic Computer I), est mis en service. L'appareil de huit pieds de haut et sept pieds et demi de large s'étend sur une longueur de 14 pieds et demi. Il pèse 7 257 kg et compte 5 200 tubes à vide.

Anniversaires

Photo courtoisie

Éric Desjardins (photo), défenseur de la LNH (1988-2006) avec les Canadiens de 1988 à 1995, 51 ans...Steve Bégin, ex-attaquant de la LNH, 41 ans...Steffi Graf, ex-joueuse de tennis professionnelle, 51 ans...Isabel Richer, comédienne et actrice, 54 ans...Boy George, chanteur, musicien et disc-jockey britannique, 59 ans...Eric Heiden, ex-patineur de vitesse américain, 62 ans...Donald Trump, 45e président des USA, homme d’affaires et promoteur immobilier américain, 74 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 juin 2016. Gilles Lamontagne (photo), 97 ans, maire de Québec de 1965 à 1977...2019 : Roland C. Boudreau, 83 ans, député conservateur de Nigadoo-Chaleur à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick de 1974 à 1978 et ministre des Ressources naturelles durant le même mandat... 2017 : Don Matthews, 77 ans, ancien entraîneur-chef des Alouettes de Montréal et de la LCF... 2017 : Keith Robinson, 61 ans, le «parrain» de l’Intellivision... 2016 : Robert Després, 91 ans, président du conseil des fiduciaires de Le Fonds de placement immobilier Cominar... 2014 : Gaston Drapeau, 71 ans, ex-entraîneur de plusieurs équipes de la LHJMQ... 2014 : Charles Gaudreau, 57 ans, représentant dans l’industrie du golf (Adams, Sunice, Ashworth, Cobra, Puma) ... 2013 : Christian Mercier, 47 ans, cascadeur professionnel belge... 2012 : Ralph Hollet, 59 ans, boxeur canadien... 2011 : Line Michaud, 51 ans, sœur de l’animateur Josélito Michaud... 2009 : William McIntyre, 91 ans, magistrat canadien d'origine québécoise... 2007 : Kurt Waldheim, 88 ans, ancien secrétaire général des Nations Unies... 1994 : Denys Dionne, 63 ans, juge de la Cour du Québec.