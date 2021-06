Le Nordik Express voguera dans les Caraïbes

Après avoir assuré pendant un quart de siècle le transport des passagers et des marchandises sur la Basse-Côte-Nord et à l’île d’Anticosti, le Nordik Express aura une seconde vie dans les Caraïbes, le navire ayant été vendu à une compagnie de la République dominicaine.

Le Nordik Express avait été vu pour la dernière fois sur la Côte-Nord en janvier dernier, quand le navire avait brièvement pris la relève de son successeur, le Bella Desgagnés, qui rencontrait alors des pépins techniques.

Amarré à Québec, le Nordik Express était hors service depuis 2015 et était à vendre depuis quelques années.

Le groupe Desgagnés l’a ainsi récemment vendu à la compagnie Grimston World Inc, basée à Santo Domingo en République dominicaine, qui en a fait l’acquisition pour le transport de marchandise et de passagers entre la République dominicaine et Porto Rico. Il sera transféré au cours des prochaines semaines vers les pays chauds.

C’est une étape marquante pour le président du groupe Desgagnés, Louis-Marie Beaulieu, qui compare cette vente à un deuil. Le Nordik Express avait une place à part dans sa flotte, notamment en raison du rôle important qu’il a joué pour les populations de la Basse-Côte-Nord et d’Anticosti.

«J’avais un très gros attachement. Avant qu’il soit cédé, je suis allé sur le quai, je suis allé le voir, je suis allé faire des bye-bye. Ça me touche. Mais c’est comme un peu perdre un être cher», a-t-il souligné.

Le Rimouskois Jean-Charles Leblanc, qui a eu une carrière de 25 ans comme 2e officier sur le Nordik Express, a estimé que le navire pourra rendre de fiers services. Il a même été étonné d’apprendre que la nouvelle vie du navire se déroulera dans des eaux chaudes alors qu’il a été habitué aux eaux froides et aux glaces du Saint-Laurent.

«C’est sur celui-là que j’ai le plus aimé travailler parce qu’on avait une équipe formidable. L’équipe qui était à bord au cours des dernières années en a bien pris soin. Il y a des pièces de remplacement à bord. S’il se brise, je ne suis pas inquiet du tout», a expliqué M. Leblanc.

Le nouvel acquéreur souhaitait conserver le nom du Nordik Express, mais pour des raisons légales, il a été rebaptisé le R.D. Express, et c’est donc sous ce nouveau nom qu’il voguera dans la mer des Caraïbes.