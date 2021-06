Les cinq cartes du match

À Vegas, la ville du vice, il y a des cartes chanceuses, mais aussi de mauvaises cartes. Le Journal vous propose un résumé de ce premier match en ressortant cinq joueurs qui ont joué des rôles déterminants.

La combinaison gagnante de ce premier match est le 27, le 22, le 8, le 29 et le 89.

27 | Shea Theodore

Les Golden Knights ont de bons défenseurs. De très bons défenseurs. Ils ont un « top trois » des plus dangereux avec Alex Pietrangelo, Shea Theodore et Alec Martinez. Theodore a donné le ton à ce match en marquant le premier but de la rencontre d’un tir de la pointe. C’était après une mise en jeu perdue de Nick Suzuki. En deuxième période, Theodore a montré son flair offensif en hypnotisant Carey Price avec une feinte de tir pour ensuite repérer Martinez qui se retrouvait à sa droite. Martinez n’avait qu’à décocher un tir dans un filet désert tellement la feinte était réussie. Les Knights ont gagné ce match grâce à trois buts de leurs défenseurs : Theodore, Martinez et Nick Holden.

Avant ce match, Theodore n’avait toujours pas marqué en 13 rencontres. Il a maintenant huit points (1 but, 7 passes) en 14 matchs. Les Ducks d’Anaheim regretteront longtemps leur décision de l’échanger aux Golden Knights pour qu’ils réclament le défenseur Clayton Stonner lors du repêchage d’expansion de 2017.

AFP

22 | Cole Caufield

Caufield l’avait dit en matinée. Il devait garder la même approche afin de briser la glace avec un premier but en séries. Le petit numéro 22 a reçu sa récompense en deuxième période. Durant une punition à William Carrier, Caufield a bondi sur un retour de tir de Tyler Toffoli pour déjouer Marc-André Fleury. Dans les gradins du T-Mobile Arena, Paul et Kelly Caufield ont célébré le but de fiston en compagnie de leur autre garçon, Brock. Un beau moment pour la famille.

AFP

Sur le but de Caufield, Corey Perry a encore une fois réalisé un bon jeu en effectuant une belle passe à Toffoli qui se retrouvait dans l’enclave. Malgré ses 36 ans, Perry était encore l’un des attaquants les plus actifs du CH.

8 | Ben Chiarot

Le CH jouait ce premier match sans Jeff Petry, un membre clé du top quatre à la ligne bleue. Au quatrième match contre les Jets, Petry était également absent. Mais le Tricolore n’avait pas trop ressenti sa perte. C’était une autre histoire pour cette première rencontre à Vegas. Dominique Ducharme et Luke Richardson ont rapidement pressé le citron avec Ben Chiarot, l’utilisant pour 10 min 38 s en première période seulement. Chiarot a manqué d’énergie à partir de la deuxième période et sa prise de décision n’était pas aussi bonne. Il a écopé d’une punition tôt en deuxième pour un mauvais dégagement dans la foule. Il a aussi ouvert la porte à un deux contre un pour Mark Stone et Max Pacioretty en s’aventurant pour rien en territoire offensif. Mais Price a réparé sa gaffe en sortant la mitaine contre Stone. Un arrêt spectaculaire. L’arrêt du match.

29 | Marc-André Fleury

Fleury a calmé la tempête du CH lors des premières minutes de la rencontre. Le gardien de 36 ans a gardé son calme en effectuant de bons arrêts. C’était crucial pour la confiance des Golden Knights et pour maintenir une foule endiablée. En première période, le numéro 29 a bloqué Brendan Gallagher après une belle passe de Phillip Danault. Il a aussi sorti la jambière pour stopper Josh Anderson qui venait de couper au filet. En fin de match et avec un pointage de 4 à 1, il a empêché de redonner une forme d’espoir aux visiteurs avec plusieurs arrêts importants. Dominique Ducharme avait retiré son gardien pour un sixième joueur alors qu’il restait plus de quatre minutes au match.

AFP

Avant le début de cette série, plusieurs partisans du CH croyaient que Fleury ne parviendrait pas à bien gérer la pression d’affronter l’équipe de son enfance. Oui, il avait subi l’élimination en 2010 contre Jaroslav Halak et le Tricolore. Mais ça fait maintenant onze ans. L’homme masqué des Golden Knights a gagné trois fois la Coupe Stanley et il a participé à cinq finales. Il a assez d’expérience pour survivre à une série contre le Canadien.

89 | Alex Tuch

Il y a de la profondeur chez les Golden Knights. Beaucoup plus que chez les Maple Leafs et les Jets, les rivaux du CH lors des deux derniers tours. À 6 pi 4 po et 220 lb, Alex Tuch a le profil d’un ailier en puissance, comme Josh Anderson. À l’image du numéro 17 du Canadien, Tuch est aussi très rapide. Il a joué un très bon premier match à l’aile droite du troisième trio en compagnie de Nicolas Roy et Mattias Janmark.

AFP

Tuch a obtenu une passe sur le troisième but des Knights. Il a joué un peu de chance sur ce jeu puisque son tir a dévié sur un rival, mais la rondelle s’est retrouvée directement sur le bâton de Janmark. L’ancien des Stars a déjoué Price sans trop faire d’effort. En troisième période, Tuch a encore une fois cogné à la porte en obtenant une échappée, mais il n’a pu battre Price.