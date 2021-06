Les Hawks créent l'égalité face aux 76ers

En retard par 13 points à la demie, les Hawks ont réussi une remontée afin de vaincre les 76ers de Philadelphie 103 à 100, lundi à Atlanta.

La formation de la Géorgie a ainsi créé l’égalité 2-2 dans cette série de deuxième tour.

Au dernier quart, les deux équipes se sont échangé l’avance à quelques reprises, mais les Hawks ont finalement eu le dernier mot.

Le meneur de jeu Trae Young a été particulièrement efficace offensivement. En plus de ses 25 points, l’athlète de 22 ans a distribué le ballon pour 18 des paniers de ses coéquipiers. Il a reçu l’aide de Bogdan Bogdanovic qui a terminé sa soirée avec 22 points.

Clint Capela et John Collins ont aussi été efficaces, en complétant des double-double respectifs de 12 et 14 points, ainsi que 13 et 12 rebonds.

Du côté des visiteurs, Joel Embiid et Ben Simmons ont aussi réussi un double-double chacun. Embiid a récolté 17 points et 21 rebonds, tandis que son coéquipier a pratiquement réussi un triple-double, lui qui a finalement conclu le tout avec 11 points, 12 rebonds et neuf passes décisives. C’est toutefois Tobias Harris qui a amassé le plus de points (20).

La série retournera du côté de Philadelphie pour le cinquième duel, mercredi.