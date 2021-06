Ned Beatty, acteur de Delivrance et Toy Story 3, décédé à 83 ans

Los Angeles | Acteur américain prolifique nominé aux Oscars et apparu dans la saga Superman, Toy Story 3 ou Network, Ned Beatty est décédé à l'âge de 83 ans.

«Ned est décédé de causes naturelles dimanche matin entouré de sa famille et de ses proches», a annoncé Deborah Miller, agente chez Shelter Entertainment Group, dans un mail.

«Ned était un talent légendaire et emblématique, ainsi qu'un ami cher, il nous manquera à tous», a-t-elle ajouté.

Natif du Kentucky, il a fait ses débuts à l'écran en 1972 dans Delivrance de John Boorman, début d'une longue carrière qui s'est poursuivie jusqu'au 2013.

Il a joué également dans Superman, Les Hommes du Président, et la série télévisée «Homicide: Life on the Street».

Il a prêté sa voix à l'ours machiavélique Lotso dans le dessin animé Toy Story 3 des studios Pixar, ajounominé aux Oscars dans la catégorie des meilleurs films.

Cela a été «une joie et un honneur incroyable de travailler avec» Ned Beatty, a tweeté le réalisateur du film Lee Unkrich.

«Merci Ned pour avoir donné vie à Lotso, dans ses bons et moins bons côtés. Tu nous manqueras», a-t-il ajouté.

C'est son rôle dans «Network: Main basse sur la télévision» qui a valu à Ned Beatty une nomination aux Oscars dans la catégorie de Meilleur acteur pour un second rôle. Il y avait prononcé un monologue cynique qui a marqué les mémoires sur les dollars, les cents et «les forces primitives de la nature».

«C'était l'un des meilleurs monologues de film», a commenté l'acteur-réalisateur Seth Rogen dans un tweet après la mort de Ned Beatty.

Ned Beatty était «l'un des grands» a commenté «Alex Winter», qui a joué dans «Bill & Ted».