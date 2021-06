Plus de spectateurs admis dans les salles

Le milieu culturel a franchi lundi une nouvelle étape vers un retour à la normale. Avec le passage de la majorité des régions du Québec au palier jaune, les propriétaires de salles de spectacles, de cinémas et de théâtres peuvent augmenter leur capacité d’accueil de façon significative.

En zones rouges et orange, les propriétaires de salles étaient contraints de faire respecter une distance de 2 m entre les spectateurs de différentes bulles. En zone jaune, cette mesure de distanciation est réduite à 1,5 m.

« C’est une étape importante pour nous », signale Mario Fortin, directeur général des Cinémas Beaubien, du Parc et du Musée.

« En réduisant la distanciation à 1,5 m, on peut désormais séparer les spectateurs de bulles différentes par deux fauteuils plutôt que trois et on n’est plus obligés de laisser une rangée vide sur deux. Cela nous permet d’augmenter considérablement notre nombre de spectateurs par séance. On va pouvoir monter à 40 % ou 45 % de notre capacité normale. »

Pour les cinémas, ce nouvel allégement s’ajoute à ceux qui sont déjà entrés en vigueur au cours des dernières semaines (fin du couvre-feu, vente de popcorn, etc.). Robin Plamondon, directeur général des cinémas Le Clap à Québec, souligne que la levée récente du couvre-feu a eu un impact important sur l’achalandage en soirée pour les films d’horreur et les suspenses.

Fébrilité

Du côté des bars-spectacles à Montréal, c’est la fébrilité qui s’est emparée des employés après plus de huit mois de fermeture. « Tout le monde est vraiment content. La plupart attendaient la réouverture avec impatience », dit Jules Gauliard-Martineau, directeur général du Quai des Brumes. D’ici la fin du mois, l’établissement de la rue Saint-Denis recommencera à présenter des spectacles pour des publics de 25 à 30 personnes.

Au Verre Bouteille, sur Mont-Royal, on a ouvert les portes lundi après-midi avec beaucoup d’excitation. Le 26 juin aura lieu le premier spectacle dans ce bar, avec le groupe Raton Lover. En tout, 54 personnes seront admises, soit 50 % de la capacité normale.

Pour certaines compagnies théâtrales, comme le TNM, la nouvelle règle de distanciation dans les salles ne change rien dans l’immédiat. Le TNM avait déjà vendu tous ses billets pour la pièce 887, présentée jusqu’au 20 juin, quand le gouvernement a confirmé que Montréal passerait en zone jaune.

« On a décidé de garder ça comme ça parce que pour augmenter le nombre de spectateurs, il aurait fallu déplacer des sièges et même des dates pour des gens qui avaient déjà leurs billets, explique Frédérique Brault, directeur des communications au TNM. Il n’y aura pas de production cet été au TNM, mais on attend avec impatience les nouvelles mesures qui seront annoncées au courant de l’été pour notre rentrée de septembre. »

Avec Cédric Bélanger et Raphaël Gendron-Martin