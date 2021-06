Préparez votre déménagement en ligne avec MovingWaldo

Un déménagement, c’est bien plus qu’une série de boîtes à remplir et de meubles à déplacer d’un domicile à l’autre à bord d’un camion. C’est aussi de l’entreposage, des listes de courrier, des services à modifier et, surtout, un véritable branlebas à gérer au quart de tour.

Et si, à première vue, les déménagements se ressemblent, aucun n’est véritablement identique.

Pour bien le planifier, il n’y a pas que les beaux-frères, il y a aussi des services en ligne comme ceux de MovingWaldo. Près d’un Canadien sur quatre visite leur site pour préparer leur déménagement.

En plus de fournir trucs et astuces, le service MovingWaldo (MW) est gratuit. On y trouve même des renseignements sur les déménagements longues distances et internationaux.

« L’idée de MovingWaldo est venue de Guillaume Lahoud et Philippe Tardif-Michaud, deux jeunes Québécois qui ont vécu eux-mêmes cette problématique lors de leurs déménagements. Proposer une application novatrice et accessible à tous est rapidement devenu une évidence pour les deux entrepreneurs ! », peut-on lire sur leur site.

Directement depuis le tableau de bord MovingWaldo, l’utilisateur peut sauver du temps et de l’argent en :

imprimant des aide-mémoires,

commandant des boîtes et articles de déménagement (59$),

réservant des déménageurs de confiance dans la région,

trouvant les meilleures offres des fournisseurs résidentiels à la nouvelle adresse,

et faisant tous les changements d’adresse à partir d’un unique formulaire.

En entrant votre code postal sur le tableau de bord de MW, le site vous géolocalise pour proposer une liste de fournisseurs disponibles à vos adresses actuelle et future.

Complet, le site suggère de judicieux conseils sur les pourboires à donner aux déménageurs et sur le civisme quand viendra le temps de rencontrer vos nouveaux voisins.

Que vous soyez en retard ou non dans vos préparatifs de déménagement, une visite sur MovingWaldo vaut le détour.