Réforme de la police: un stage sans arme ni uniforme pour des agents de Longueuil

Des policiers de Longueuil triés sur le volet vont réaliser un stage de cinq semaines sans arme ni uniforme en vue de tester un nouveau modèle pour les forces de l’ordre au Québec.

• À lire aussi: Réforme de la police: une deuxième chance à l’UPAC, dit Québec

Cette nouvelle équipe, surnommée «Policiers RÉSO», sera destinée à travailler auprès des personnes les plus vulnérables, par exemple celles prises aux prises avec une dépendance, en situation d'itinérance et les victimes de violence conjugale, d'agressions sexuelles ou de maltraitance.

La ministre responsable de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, était de passage à Longueuil lundi pour annoncer l’octroi de 3,6 millions $ au Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) afin de lancer ce projet.

«Je crois fermement qu'en soutenant l'innovation et le développement de pratiques exemplaires, nous créons notre police de demain. Un rapprochement entre nos policiers et nos citoyens va générer une meilleure compréhension de part et d'autre, et ainsi favoriser des interventions davantage préventives que répressives, ce que je préconise», a-t-elle indiqué par voie de communiqué.

Le stage de cinq semaines que vont réaliser les membres de «Policiers RÉSO» a pour but de «sensibiliser et influencer» leur vision et leur approche sur le terrain, précise-t-on également.

«[Le policier] vivra une immersion permanente au sein de la population afin d'intervenir en amont, donc bien avant que des appels d'urgence soient faits au 911», a souligné pour sa part le directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil, Fady Dagher.

En mars dernier, le gouvernement du Québec avait annoncé qu’il investirait 25 millions $ sur trois ans pour entreprendre une réforme du modèle policier. Le projet «Policiers RÉSO» fait partie des initiatives découlant de cet investissement.

À VOIR AUSSI