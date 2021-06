Saguenay–Lac-Saint-Jean: de gros investissements en médecine nucléaire

Des améliorations de 2,5 millions $ seront réalisées pour moderniser le service en médecine nucléaire dans les hôpitaux de Roberval et de Chicoutimi, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La médecine nucléaire a beaucoup évolué au cours des dernières années.

«On fait de la médecine de haute précision. On fait des images en 3D. On est capable de dire, il y a une infection là. C’est beaucoup plus précis», a expliqué le médecin spécialiste et chef du service de médecine nucléaire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) Saguenay–Lac-Saint-Jean, Dr Dominique Émond.

À Chicoutimi, deux salles munies d’une caméra Gama couplée avec un TACO permettent de superposer les deux images produites, celle métabolique et celle anatomique, pour en créer une seule, hybride.

«Avec la météorologie, on met des cartes radar sur une carte. Mais nous, c’est la même chose qu’on fait en médecine nucléaire», a indiqué le Dr Émond.

Et Roberval aura désormais un appareil moderne semblable qui assure un meilleur diagnostic.

«La caméra qui est actuellement en fonction du côté de Roberval arrive à sa fin de vie qui était prévue», a précisé la directrice adjointe des services professionnels au CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean, Brigitte Côté.

Le Dr Émond est d’ailleurs du même avis.

«L’ancien appareil qu’on avait à Roberval était seulement de la médecine nucléaire. On n’était pas couplé avec la TDM faible dose. Le TACO qu’on fait, faible dose, pour avoir des images de meilleure qualité. Pour bien se localiser à l’intérieur du corps humain. C’est incontournable que Roberval devait faire le tournage 2.0 parce qu’eux ont reçu un appareil au début des années 2000.»

Chicoutimi et Roberval réalisent chaque année un total de 28 000 examens en médecine nucléaire.

«Ça va améliorer l’offre de service du côté du Lac-Saint-Jean. Les examens sont en progression. C’est un secteur qui est vraiment dynamique», a ajouté Brigitte Côté.

En plus de cet appareil à Roberval, les deux hôpitaux auront aussi de nouveaux laboratoires dans ce département, celui de Chicoutimi datant d’une vingtaine d’années.

«On était supposé commencer les travaux au début de 2020. Mais vous savez aussi bien que moi ce qui s’est passé au début de 2020, a affirmé le Dr Émond. Avec des nouvelles normes, on voulait s’en aller vers des laboratoires beaucoup plus sophistiqués et mieux organisés.»

À Roberval, la direction espère compléter l’installation de la caméra Gama et du laboratoire pour l’automne 2022 alors qu’à Chicoutimi, l’aménagement du nouveau laboratoire devrait être finalisé au cours du printemps 2022.

Parallèlement à ces investissements, le défi de recruter des technologues va s’imposer.

«Toutes les équipes de médecine nucléaire au Québec, on s’arrache un peu les finissants qui graduent chaque année», a précisé Brigitte Côté.

Le CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean souhaite que cette modernisation l’aide à combler deux postes temps plein de jour qui sont actuellement vacants, «avec la mise à niveau technologique qui est en cours pour rendre notre centre attractif et pour permettre d’avoir un milieu de travail qui est stimulant pour les équipes», a ajouté Mme Côté.