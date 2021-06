Saint-Michel-de-Bellechasse souhaite avoir un Espace Bleu

La Société des Amis du Presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse milite pour que le bâtiment datant de 1739 devienne l’Espace Bleu de la région de Chaudière-Appalaches.

Annoncés en grande pompe la semaine dernière par le gouvernement Legault, les 17 Espaces Bleus du Québec se veulent des lieux historiques, visant à créer de nouvelles destinations touristiques culturelles. Chaque Espace Bleu sera aussi muni d’un café, où l’on retrouvera des produits locaux.

Le projet représente un investissement de 259M$.

Pour Sylvie Lauzon, présidente de la Société des Amis du Presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse, le presbytère, qui est l’un des plus anciens du genre en Amérique du Nord, est «tout désigné » pour accueillir un tel projet. «Nous sonnons la cloche pour faire savoir au ministère [de la Culture] que nous sommes là et que nous sommes prêts», mentionne Mme Lauzon.

Étude en cours

Elle précise qu’une étude de faisabilité est actuellement en cours pour d’importants projets de rénovations au presbytère, mais aussi à la grange à dîme voisine, datant de 1818. Le projet, estimé à «quelques millions de dollars» sera ensuite soumis à la municipalité en janvier prochain.

Le projet comprend trois pavillons, dont le Pavillon du Patrimoine, au cœur du presbytère. On y retrouverait entre autres un espace dédié à l’histoire et au patrimoine du littoral de Bellechasse et du Québec.

Une salle multifonctionnelle serait aussi construite au deuxième étage

Son voisin, la grange à dîme, deviendrait le Pavillon des Traditions, pour y accueillir une exposition permanente d’objets miniatures relatant l’histoire de la municipalité.

Mme Lauzon souhaiterait également que la grange soit agrandie, pour y accueillir «une boutique du terroir». «Il y a beaucoup de travail à faire au presbytère, mais c’est une belle opportunité [les Espaces Bleus]», dit-elle.

Confiants

Malgré les récents propos du maire, Eric Tessier, qui avait banalisé l’importance qu’attribue les Michelois au presbytère l’hiver dernier, Mme Lauzon se dit «confiante » que son projet ira de l’avant.

En février dernier au journal local La Voix du Sud, le maire avait affirmé: «Actuellement, c'est tendance de parler de patrimoine, mais dans 20 ans, on ne se posera plus la question parce que les tenants de ce discours ne seront plus là ou auront perdu la mémoire.» Il s’est par la suite excusé.

Par ailleurs, le presbytère sera complètement vide à compter du 30 juin prochain, alors que la municipalité a récemment expulsé ses deux locataires, soit la Fabrique Saint-Benoît-de-Bellechasse et Les Cimetières des seigneuries de Bellechasse.

Annonce à venir

L’annonce du l’Espace Bleu de la région de Chaudières-Appalaches sera effectuée «au cours des prochains mois», a précisé le Cabinet de la ministre de la Culture. Le porte-parole, Louis-Julien Dufresne, précise quue le ministère est toujours à l’étape de la recherche des futurs lieux, qui abriteront les Espaces Bleus.