Stephen Johns se retire pour inspirer autrui

Ayant lui-même fait face à ses démons lors d’une période de 22 mois au cours de laquelle il s’est battu contre des symptômes liés à une commotion cérébrale, Stephen Johns a annoncé sa retraite, lundi, pour traverser les États-Unis en patins et inspirer les gens qui sont aux prises avec des maladies mentales.

Après avoir souffert d’une commotion le 19 mars 2018, une troisième en six mois et une quatrième en carrière, l’arrière des Stars de Dallas a souffert de violentes migraines qui l’ont plongé dans une dépression. Il a notamment eu des pensées suicidaires pendant plusieurs mois.

Il est toutefois revenu au jeu début 2020, totalisant deux buts et cinq points en 17 parties. Il a par ailleurs été en nomination pour le trophée Bill-Masterton au terme de la campagne. Mais l’athlète de 29 ans a ensuite placé sa propre santé au premier plan, faisant un trait sur les éliminatoires après la pause forcée due à la pandémie, l’été dernier.

Maintenant, il souhaite poursuivre ce qu’il pouvait faire dans la Ligue nationale de hockey (LNH): être un exemple et une source d’inspiration pour les gens.

«Ce qui me manquera le plus dans le hockey, c'est d’inspirer les gens, a dit Johns dans une publication sur Twitter. J'ai donc décidé de faire du patin à roues alignées et de parcourir le pays pour, espérons-le, aider les autres à faire face à leurs propres batailles. Je documenterai cela en cours de route, pour partager toute mon histoire, car je sais ce que c'est d'être seul.»

L’enfer

Johns a lui-même vécu l’enfer lorsqu’il a subi sa dernière commotion. Dans un long reportage du site The Athletic, on a notamment appris que l’Américain a passé de longues périodes au cours desquelles il était incapable de quitter son lit autrement que pour prendre des médicaments.

Des maux de tête l‘empêchaient toutefois de dormir, si bien qu’il passait ses journées – nuit et jour – à rédiger mentalement des lettres d’adieu, contemplant le suicide.

«Je me réveillais à 4 h du matin et j’y réfléchissais davantage. Puis, je prenais des médicaments contre l'anxiété pendant la journée pour faire une sieste et cela me plaçait simplement dans un cercle vicieux, a-t-il raconté. Je ne mangeais pas vraiment, je ne dormais pas, je ne faisais rien. Il m'a fallu beaucoup de temps pour échapper à ce cycle de pensées horribles.»

S’il est maintenant dans un bien meilleur état d’esprit, il souhaite pouvoir utiliser son expérience pour aider les autres. Ainsi, il veut faire la différence, ne serait-ce que pour une seule personne.

«Si je peux inspirer juste une personne à sortir du noir, alors ce sera un voyage réussi et c’est exactement ce que je vise.»

