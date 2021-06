Tannées de se faire harceler sur la rue

Les commentaires sexistes, dégradants et les gestes déplacés à l’endroit des femmes sur la rue ont repris de plus belle avec l’arrivée de l’été et le déconfinement, dénoncent de nombreuses femmes rencontrées par Le Journal.

« On dirait qu’avec la pandémie c’est devenu pire! Ce n’est plus seulement dans rue, c’est aussi dans les lieux où tu ne t’y attends pas, où tu te sentais peut-être plus en sécurité comme à l’épicerie », soutient Maria, 24 ans, rencontrée dans le Vieux-Port de Montréal.

« [Les commentaires] ça arrive tous les jours, voire plusieurs fois par jour même. Ça arrive aussi que je sente des gens qui me touchent, surtout quand il y a du monde », relate-t-elle.

Selon la trentaine de femmes rencontrées par Le Journal, le harcèlement de rue est une normalité que ce soit en plein jour ou de soir.

Cette forme de harcèlement sexuel cible majoritairement les femmes dans l’espace public et se traduit par des commentaires ou comportements sexistes, comme des sifflements, des menaces ou des regards insistants perpétrés par des inconnus.

« Décomplexés »

Valérie, 36 ans, rencontrée au parc Lafontaine, trouve que les coups d’œil insistants sont plus nombreux depuis le déconfinement. « Ce sont vraiment des regards très décomplexés. Je pense que beaucoup de gens se sont sentis vraiment enfermés, là, c’est comme s’ils reviennent à la vie et ils ne se gênent pas pour te montrer qu’ils ont envie de te manger », explique-t-elle.

D’autres femmes, comme Miléa, 25 ans, estiment ne pas voir de différence avec les années précédentes. « Dès qu’on recommence à remettre des shorts, on entend plus de commentaires. »

Le phénomène n’est pas juste montréalais. Justine Lamontagne une jeune femme du Saguenay de 18 ans, a déploré s’être fait siffler à plusieurs reprises dimanche, elle qui avait décidé de venir passer la journée avec des amies dans le Vieux-Québec.

Suivie jusqu’à chez elle

« Tu ne sais jamais quand ça va arriver », s’inquiète Chloé Lang, 26 ans, de Québec. Moi, c’était en plein milieu de la journée, j’arrivais de l’épicerie, je ne m’attendais jamais à ça ». Ce printemps, durant le confinement, elle s’est fait suivre par un inconnu, « vraiment très insistant », jusqu’à chez elle.

« J’étais dans l’autobus. Il était assis en face de moi et s’est mis à me fixer, mais vraiment intensément », raconte-t-elle.

Lorsqu’elle a débarqué, l’homme l’a interpellée incessamment, agrippant même son chandail, renversant ainsi l’épicerie, même si elle a demandé clairement d’être laissée tranquille.

Ce n’est que lorsqu’un voisin a fait semblant d’appeler la police qu’il a finalement déguerpi, a-t-elle expliqué.

« La semaine passée, je me suis fait suivre par quelqu’un, a relaté Alizé Nadeau, 24 ans. Il a fallu que je dise de quoi pour que ça arrête » . Le harcèlement, « ça arrive souvent quand je suis seule », observe-t-elle.

Ce qu’elles ont dit

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

« L’autre jour, en pleine journée, ça faisait une minute qu’on était dehors et un monsieur nous a lancé du bord de sa fenêtre “belles p’tites pitounes ça”. »

– Marie-Laurence Perron, 25 ans

« J’enseigne à des secondaires 5 et je fais attention à la façon dont je m’habille, parce que je serais pas à l’aise de porter certains vêtements parce que j’ai pas le goût que des élèves fassent des commentaires sur moi. »

– Chloé, 25 ans

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

« Des fois c’est juste de la drague un peu lourde ou juste un peu insistante, mais tu ne sais jamais qui est cette personne, quelles sont ses intentions ou comment elle peut réagir. Ça me fait juste marcher plus vite, détourner le regard et c’est chiant, on ne peut pas être tranquille dans la rue. »

– Amandine Pilet, 21 ans

« Tous les printemps c’est un problème, au point où à chaque première fois que je mets des shorts ou une robe je suis stressée. »

– Myriam, 29 ans