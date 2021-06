Travaux sur le pont Pierre-Laporte: la Ville de Québec se met en «situation d’exception potentielle»

Cet été, la fermeture partielle du pont Pierre-Laporte, à cause de travaux de réfection, inquiète beaucoup la Ville de Québec qui se prépare déjà en vue d’une situation rarement vue.

• À lire aussi: Et les 10 pires routes du Québec sont...

• À lire aussi: Nos routes en déroute: un réseau routier trop étendu au Québec

• À lire aussi: Le pont de l’Île-d’Orléans sous surveillance jusqu’à sa fermeture

«On se met en position de situation d’exception potentielle. On a un plan qui est presque terminé parce que nous, on doit gérer les conséquences des travaux sur le réseau municipal», a fait savoir le maire de Québec, lundi en fin de matinée, en marge d’un point de presse.

Affirmant qu’un point de presse détaillé sur cet enjeu aura lieu plus tard cette semaine, il a déclaré que «ça va être très impressionnant les conséquences de ça. Je ne pense pas qu’on ait vécu ça à Québec».

Photo Didier Debusschère

Le maire a ajouté «qu’il y a énormément de choses à régler. Il faut gérer toutes les urgences (ambulances, policiers, pompiers, etc). On a des centaines d’employés qui vivent sur la Rive-Sud dont des pompiers et des policiers (...) On doit tenter de tout prévoir. La base de notre réflexion, c’est sauver la vie. Il ne faut pas qu’il y ait de danger».

Dans l’édition de dimanche du Journal, on apprenait que le personnel de la santé est sur le qui-vive et qu’on craint des ruptures de service à cause justement des travaux imminents sur cette infrastructure. Le pont Pierre-Laporte sera partiellement fermé entre le 27 juin et 7 juillet, puis entre les 8 et 18 août. Une seule voie sera accessible dans chaque direction. Les travaux, effectués 24 h sur 24, serviront à remplacer la membrane d’étanchéité du pont qui s’est usée prématurément.

Ces travaux seront menés par le ministère des Transports du Québec (MTQ). «On s’attache à eux-autres pour gérer les conséquences sur notre territoire», a signalé le maire.

À VOIR AUSSI