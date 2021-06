On a eu droit à un trio de surprises lundi l’Euro : un verdict nul entre l’Espagne et la Suède et des défaites de la Pologne et de l’Écosse.

Dans le groupe E, l’Espagne a tout tenté contre la Suède, mais n’a pas été en mesure de percer la muraille du gardien Robin Olsen, qui a été fumant dans un match nul de 0 à 0.

Ce résultat jumelé à la victoire de la Slovaquie contre la Pologne permet aux Slovaques de prendre seuls le premier rang du groupe, alors que l’Espagne et la Suède sont deuxièmes avec un point.

Dans un duel disputé à Séville, les Espagnols ont entièrement dominé la rencontre avec 75 % de possession et 17 tirs, dont 8 cadrés, mais rien n’y a fait.

Jouant sans leur dynamo offensive, Zlatan Ibrahimovic blessé au genou, les Suédois se sont campés dans un jeu ultra défensif qui a fonctionné puisque tous les ballons espagnols se sont butés contre Olsen ou contre l’un de ses défenseurs.

La Suède affrontera la Slovaquie vendredi, alors que l’Espagne jouera contre la Pologne samedi.

La Slovaquie a mieux joué

Dans l’autre match du groupe E, la Pologne s’est fait surprendre 2 à 1 par la Slovaquie.

Les Polonais ont dominé les diverses données statistiques en première demie, mais ce sont les Slovaques qui ont ouvert la marque à la 18e minute.

Robert Mak a battu deux défenseurs, son tir a frappé le poteau et le dos du gardien Wojciech Szczesny, provoquant un but contre son camp pour le pauvre gardien, qui n’y pouvait pas grand-chose.

Sans être meilleure techniquement, la Slovaquie a simplement mieux joué que la Pologne, qui est pourtant sortie des blocs dès les premiers instants de la seconde demie, quand Karol Linetty a créé l’égalité sur un tir un peu raté dès la 46e minute.

Rouge douloureux

À partir de ce moment, la Pologne semblait partie pour la gloire, mais c’était sans compter sur un deuxième carton jaune à Grzegorz Krychowiak peu après l’heure de jeu.

Les Slovaques n’ont pas tardé à en profiter et Milan Skriniar a effectué un bon contrôle en haut de surface, pour ensuite décocher un puissant tir dans la lucarne qui n’a laissé aucune chance à Szczesny.

Et rien que comme ça, la Slovaquie s’assure presque déjà d’une place au prochain tour, ou du moins se donne le droit d’y rêver.

Dans le premier match de la journée, la République tchèque a versé une très grosse douche froide sur le Hampden Park de Glasgow en défaisant l’Écosse par la marque de 2 à 0.

Les Tchèques ont été propulsés par un doublé de Patrik Schick réalisé à 10 minutes d’intervalle de la fin de la première demie au début de la seconde mi-temps. Il a ouvert la marque à la 42e avec une bonne tête.

Peut-être le but du tournoi

Mais c’est de son deuxième but, inscrit à la 53e minute, que tout le monde va parler. L’attaquant venait à peine de franchir la ligne centrale quand il a laissé partir une puissante frappe enroulée du pied gauche.

Surpris et très loin devant son but, le gardien écossais David Marshall a rebroussé chemin en panique et s’est retrouvé emmêlé au fond de son filet pendant que Schick célébrait avec ses coéquipiers.

Ce second but de Schick a coupé les jambes des Écossais pendant de longues minutes et ils ne s’en sont pas remis.

Il leur a surtout fait mal parce qu’ils avaient bien amorcé la deuxième demie et semblaient être proches de créer l’égalité en tourbillonnant dans le territoire tchèque.

Fâcheuse posture

C’est un bien mauvais début de tournoi pour l’Écosse, qui pourrait vite se retrouver en fâcheuse posture.

Ils vont en effet affronter l’Angleterre vendredi dans leur deuxième match de la phase de groupe. Un faux pas et ils se retrouveront sans point avec une seule rencontre à jouer.

De leur côté, les Tchèques pointent au premier rang du groupe D et devancent l’Angleterre en raison d’un meilleur différentiel de buts ; les deux équipes ont trois points. La République tchèque va croiser la Croatie vendredi.

Place au groupe de la mort

Photo AFP

Le hasard faisant bien les choses, on a gardé le meilleur pour la fin avec le groupe F, qui fait son entrée en scène mardi, et avec la France, l’Allemagne ainsi que le Portugal en son sein, on ne l’appelle pas le groupe de la mort pour rien.

La journée commence par un affrontement entre le Portugal et la Hongrie. Les Portugais vont vouloir prouver qu’ils n’ont rien perdu de leur superbe depuis qu’ils ont remporté le dernier tournoi, en 2016.

C’est en plein le genre de match où les Hongrois pourraient jouer les trouble-fêtes. Ils jouent pour la première fois à la maison comme hôtes à l’Euro et ils n’ont jamais battu le Portugal.

Il faut toutefois compter sur les Portugais pour disputer un solide match d’entrée de jeu afin d’établir la norme pour le reste de leur tournoi et surtout pour lancer un message clair à la France et à l’Allemagne.

Cristiano Ronaldo n’est qu’à cinq buts d’établir une nouvelle marque mondiale de 109 buts internationaux. Mais il n’y a pas que de bonnes nouvelles pour le Portugal, qui doit se passer de Joao Cancelo en raison d’un test positif à la COVID-19.

Gros duel

Dans l’autre match de la journée, la France affrontera l’Allemagne chez elle, à Munich. Croyez-le ou non, c’est la première fois que ces deux nations se font face en phase de groupe de la Coupe d’Europe.

Champions en titre de la Coupe du monde, les Français vont tout faire pour démarrer la compétition du bon pied.

Ceux-ci ne manquent d’ailleurs pas de force de frappe en attaque avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Sans compter le retour de Karin Benzema.

Dans le camp allemand, c’est le dernier tour de piste du sélectionneur Joachim Löw.

Même si elle est perçue comme négligée, la formation allemande n’a pas vraiment de faiblesse, à part l’absence de Leon Goretzka en milieu de terrain.

On peut vraiment s’attendre à un duel très serré entre deux puissances du foot européen.

Le héros du jour

Photo AFP

Patrik Schick

En début de journée, l’attaquant tchèque a battu l’Écosse à lui seul par un doublé. Son second but va certainement remporter le titre de but du tournoi, une magistrale frappe enroulée de plus de 40 mètres qui a laissé le gardien écossais, David Marshall, pantois et sans solution. Il est à égalité avec le Belge Romelu Lukaku pour le nombre de buts dans cet Euro.

Mardi

Portugal – Hongrie

C’est l’entrée en scène des champions en titre et surtout de Cristiano Ronaldo. Les Portugais vont certainement vouloir donner le ton à leur tournoi, mais aussi à ce fameux groupe de la mort.

15 h

Allemagne – France

Une lutte de taille pour ce dernier match des premières journées de compétition dans chacun des groupes. La France compte parmi les favoris pour remporter les grands honneurs et doit le prouver d’entrée de jeu.