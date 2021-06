Une parade pour les travailleurs essentiels de la pandémie à New York le 7 juillet

New York va organiser le 7 juillet une grande parade en l'honneur des travailleurs essentiels qui se sont illustrés durant la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi le maire de la ville, Bill de Blasio.

Dans la grande tradition new-yorkaise, la parade, qui se fera en public, aura lieu à l'extrémité sud de Broadway, à Manhattan, aussi appelé le Canyon of Heroes.

Le défilé rendra hommage aux soignants, mais aussi aux employés municipaux, enseignants, aux salariés de la régie des transports publics MTA, au personnel des épiceries et supermarchés, ainsi qu'aux livreurs.

Il s'agit de célébrer « les gens qui nous ont maintenus en vie, qui ont permis à cette ville d'avancer malgré tout », « les héros qui sont souvent oubliés », a expliqué Bill de Blasio lors de son point de presse quotidien.

L'annonce de l'événement intervient alors que 64,8% des adultes ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 à New York, où le taux de cas positifs est tombé lundi à 0,59% (moyenne sur les sept derniers jours), un record depuis que cette donnée est enregistrée.

Depuis le début de la pandémie, la ville a constaté plus de 33.000 décès liés au virus.

« L'année que nous avons traversée a vu la plus grande crise de l'histoire de New York », a commenté le maire. « Nous avons été mis à terre, mais nous nous sommes relevés, et c'est quelque chose qu'il faut célébrer. »

La première parade de ce type à New York remonte à 1886, à l'occasion de l'inauguration de la statue de la Liberté.

À l'époque, alors que le défilé passait dans le quartier de la finance, Wall Street, des opérateurs de marché avaient jeté, depuis les fenêtres, des bouts de papier sur lesquels étaient, à l'époque, inscrits les prix des actions (ticker tape).

Ce qui ressemblait à une pluie de confettis est depuis devenu une tradition pour les parades suivantes, qui ont honoré chefs de gouvernement, dignitaires religieux, chefs militaires, sportifs et célébrités de tous poils.