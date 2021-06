Vaccination: du sans rendez-vous à Québec lundi

Le ministère de la Santé a annoncé lundi matin que le pôle de vaccination des entreprises de la Capitale-Nationale, située dans le port de Québec, offrira de la vaccination sans rendez-vous lundi entre 13h30 et 15h30, avec le vaccin Pfizer.

200 doses du vaccin seront disponibles pour les gens de 12 ans et plus souhaitant recevoir une première dose, ou pour les gens souhaitant devancer leur deuxième injection. Ces derniers doivent toutefois faire partie de la tranche d’âge le permettant et doivent avoir été vaccinés il y a 8 semaines au moins, donc avant le 17 avril.

Comme le nombre de doses est limité, le principe du «premier arrivé, premier servi» s’appliquera jusqu’à épuisement des stocks.

Le pôle de vaccination des entreprises de la Capitale-Nationale est situé au 300 rue de l’Estuaire.

Dès aujourd’hui, les gens de 55 ans et plus ayant été vaccinés avec Pfizer peuvent devancer l’administration de leur deuxième dose par la plateforme ClicSanté.

D’autres sans rendez-vous

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale tient également d’autres plages de sans rendez-vous dans ses autres cliniques ce lundi, tant en première qu’en deuxième dose.

Première dose Pfizer:

Centre de foires ExpoCité - 13h à 20h30

Université Laval – 13h à 20h30

Deuxième dose Pfizer :

Aréna Marcel-Bédard – 8h à 12h

Centre de ski Le Relais – 8h à 14h30

