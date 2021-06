LAFOND, Willie



À l'IUCPQ (hôpital Laval), le 6 juin 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Willie Lafond, époux de feu Gertrude Rochette, fils de feu Oliva Rhéaume et de feu Lucien Lafond. Autrefois de Saint-Émile, il demeurait à Loretteville, QC. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lade 13h à 15h30 etL'inhumation aura lieu le même jour au cimetière paroissial de Saint-Émile, Québec.Il laisse dans le deuil, ses belles-sœurs et beau-frère: Jeanne-d'Arc Rochette (Fernand Barbeau) Aline Rochette (feu Gaétan Parent); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis Chevalier de Colomb et autres amis. Un sincère remerciement au personnel du Pavillon Notre-Dame de l'hôpital Laval pour leurs dévouements, la qualité des soins prodigués et le support apporté.