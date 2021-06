AMPLEMAN, Gaston



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 28 mai 2021, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédé monsieur Gaston Ampleman, époux de madame Ginette Beaulieu, fils de feu madame Marie-Ange Charest et de feu monsieur Magella Ampleman. Il demeurait à Québec.le jeudi 17 juin 2021, de 13 h 30 à 16 h 30, de 18 h 30 à 21 h 30, le vendredi 18 juin 2021, de 9 h à 10 h 30.L'inhumation se fera au cimetière Les Jardins Québec. Il laisse dans le deuil son épouse (Ginette Beaulieu), ses enfants: Martine (Jean-Pierre Heckmann), Steve (Linda Beaudoin); ses petits-enfants: Cassandra (Frédéric Nireault-Pelchat), Emeric, Derek (Molie Dorion); son arrière-petit-fils (Seth), ses frères et sœurs: Denise (Jean-Louis Robitaille), Michel (Dolorès Tremblay), Micheline (Paul-Henri Fortier),Feu Claudette (Jacques Vallière), Yvon (Murielle Doré), Ginette (Maurice Pelletier), Gaétane (Jean-Guy Plamondon), Laurent (Myrna Wilson), Francine (Jocelyn Fortier); son beau-frère Richard Dufour (Marlène Beaulieu), et ses belles-sœurs: Danielle et Francine Beaulieu, feu Gaston Beaulieu (Francine Soucy); ses tantes et son oncle ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Luce N. Auger pour les soins palliatifs à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois Québec, G1V 0B8