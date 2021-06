13e féminicide: arrêté en décembre, il s'était engagé à ne pas «harceler» la victime

L’homme accusé du meurtre non prémédité de sa conjointe avait été arrêté en décembre et s’était engagé devant un juge, il y a à peine quatre mois, à ne pas «troubler l’ordre public» et à ne pas s’en prendre à la victime.

Le 30 décembre 2020, les policiers du Service de police de la Ville de Québec avaient procédé à l’arrestation de Noureddine Mimouni, un homme de 33 ans originaire d’Algérie.

Amené devant la juge Sandra Rioux et accusé de voies de fait, de séquestration et de menace de «brûler, détruire ou endommager un bien», soit l’appartement de Limoilou où s’est produit le drame, le trentenaire, qui n'avait pas d'antécédents judiciaires au Canada, avait pu recouvrer la liberté sous plusieurs conditions.

Interdit de contact

Il devait notamment résider à l’Auberivière, puisqu’il était arrivé au pays en septembre 2020 et ne savait pas où aller. Il lui avait par ailleurs été interdit de se rendre à l’appartement de la victime, Nathalie Piché, ou encore d’entrer en contact avec elle.

Un mois plus tard, ses conditions ont toutefois été modifiées, et celle de «ne pas être en présence de la plaignante» avait été retirée.

Le 18 février, Mimouni était de retour en cour, cette fois devant le juge René de la Sablonnière.

810

Ayant reconnu que la plaignante pouvait raisonnablement craindre qu'il lui inflige des lésions corporelles ou s'en prenne à sa propriété, l’homme avait accepté de signer un 810. Comme seule condition spécifique, il s’était engagé à ne pas «importuner» la dame.

«Vous comprenez que vous pouvez lui parler, mais, quand vous devenez harassant ou un petit peu agressif avec elle, ne serait-ce que dans le ton, vous l’importunez. Vous comprenez?» avait demandé le juge à l'accusé, qui lui avait répondu par l’affirmative.

Une fois l’engagement contracté, l’homme avait été acquitté des accusations initiales portées contre lui.

La procureure aux poursuites criminelles et pénales qui pilotera le dossier, Me Mélanie Ducharme, a vu le prochain passage du présumé meurtrier être reporté au 29 juin.

