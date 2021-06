Vaccination: 2e dose disponible pour Moderna et AstraZeneca

Les Québécois vaccinés avec les produits Moderna ou AstraZeneca peuvent commencer à prendre rendez-vous pour leur deuxième dose, en fonction de leur catégorie d’âge.

Ainsi, les 50 ans et plus peuvent se rendre sur Clic Santé à compter d'aujourd'hui pour prévoir leur deuxième vaccin, comme c’était déjà le cas pour les gens vaccinés avec le produit de Pfizer. Les groupes admissibles reculent de cinq ans chaque jour, jusqu’à 18 ans le 23 juin prochain.

C’est que le Québec recevra 1,6 million de dose du fabricant Moderna cette semaine, soit 500 000 de plus que prévu au cours des deux prochaines semaines.

Plus de 1M de 2e doses ont été administrées au Québec. La 2e campagne de vaccination est réellement en marche.



La 2e dose est cruciale pour être adéquatement protégé contre le virus. Notre meilleure arme pour éviter que le variant Delta gagne du terrain, c’est la vaccination. https://t.co/7N8ACqcu4i — Christian Dubé (@cdube_sante) June 15, 2021

Le vaccin de Moderna est particulièrement utilisé par les pharmacies, en raison de sa facilité d’entreposage.

Quant au vaccin d’AstraZeneca, il était déjà disponible sans rendez-vous, mais le sera désormais sur rendez-vous. Ceux qui le souhaitent pourront alors choisir un autre type de vaccin, s’ils sont inquiets des risques pour leur santé avec le produit d’AstraZeneca.

À ce jour, 700 000 personnes ont devancé leur rendez-vous pour obtenir une deuxième dose.

