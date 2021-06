Au diable la constitution!

Les chroniqueurs ou commentateurs soulignent régulièrement que la démocratie américaine est menacée, que l’équilibre des pouvoirs ou le respect de la constitution s’érodent. Le phénomène n’est pas nouveau, mais il s’est accéléré pendant la présidence de Donald Trump.

Même si les exemples foisonnent, plusieurs lecteurs de ce blogue n’y croient toujours pas et pointent en direction d’un présumé favoritisme de l’ensemble des analystes. Pourquoi? Parce que les manœuvres les plus douteuses proviennent la plupart du temps du camp républicain.

Depuis le mois de février, des législatures républicaines de plusieurs États font tout ce qu’elles peuvent pour atténuer l’impact du vote de plusieurs catégories d’électeurs et nous en apprenons un peu plus chaque jour sur les pressions exercées par Donald Trump sur le département de la Justice. Rarement, voire jamais, la justice américaine n’aura été autant politisée.

À ces nombreuses manigances, on doit maintenant ajouter le plus récent subterfuge du meneur de la minorité républicaine du sénat Mitch McConnell. Interrogé sur une nomination éventuelle d’un ou une juge à la Cour suprême par l’actuel président, McConnell a affirmé qu’il devrait y songer avant d’appuyer ce choix, laissant planer la possibilité de bloquer le processus.

La constitution américaine est claire sur le pouvoir de nomination des juges. C’est le président qui comble une vacance et il revient au sénat de conseiller le président. Comme des observateurs évoquent le départ du juge Breyer âgé de 82 ans, il n’est pas impossible que Joe Biden prépare déjà une courte liste de candidats ou de candidates.

Le juge Breyer se dit en très grande forme et se refuse à quitter pour des motifs strictement politiques, ce qui permettrait au 46e président de s’assurer de remplacer un juge progressiste par quelqu’un de même obédience. La question est donc théorique pour le moment, mais l’obstruction potentielle de McConnell ne peut être ignorée.

Peut-être vous souvenez-vous que le meneur républicain s’est déjà opposé à une nomination de Barack Obama pendant toute une année, la dernière de sa présidence. Mitch McConnell n’a pas hésité à inventer une «règle» pour justifier son comportement.

À son avis, on ne devrait jamais procéder à une nomination pendant une année électorale. Rien, mais absolument rien, dans le texte constitutionnel ne précise de cadre temporel pour brimer ainsi le pouvoir du président.

Non seulement McConnell déroge à un texte qu’il a fait le serment de respecter, mais il considère son obstruction comme sa plus grande victoire politique. On se souvient que c’est cette manœuvre qui a pavé la voie à la nomination du juge conservateur Neil Gorsuch par le président Trump en 2017.

À quel point les arguments du sénateur républicain sont-ils fallacieux? Comment s’assurer que ses intentions sont bassement et ouvertement partisanes ou qu’on agit au mépris le plus total des institutions? Je vous réponds ici par une autre question. Quand Donald Trump a-t-il procédé à sa dernière nomination au plus haut tribunal? En octobre 2020, pendant une année électorale.

J’ai répété souvent sur mon blogue que je suis passionné et fasciné par la politique américaine. Je ne suis pas américain, je ne vote pas aux États-Unis et n’ai aucun lien avec une ou l’autre des grandes formations politiques. J’observe et analyse ce qui se déroule au sud de notre frontière à la lumière de mon bagage d’historien et de ma connaissance des institutions et de la constitution.

Ce que je vois présentement chez nos voisins m’inquiète sincèrement. Au moment où la population est très divisée et que la violence se manifeste régulièrement, j’espérais au moins que, malgré leurs lacunes ou leurs limites, les institutions et la constitution constitueraient des remparts pour préserver l’essence de ce régime démocratique qu’on enviait au moment de sa naissance.

Qu’un pays si grand et si diversifié soit divisé, on ne se surprend pas. Regrouper et satisfaire plus de 300 millions d’habitants aux origines multiples et dispersés dans des régions dont les besoins diffèrent profondément est une mission ardue, une tâche qu’il faut constamment répéter. Mais qu’une formation politique aspirant à la présidence et au contrôle des deux chambres sape le système de l’intérieur, cela constitue une menace sérieuse qu’on aurait tort de sous-estimer.