CFMOTO a gagné du galon

Au fil des années, la marque CFMOTO a réussi à s’améliorer de très belle façon, avant d’arriver à faire partie des plus vendues au Canada.

Il y a eu du chemin de fait depuis que Carl Patoine et son épouse, Hélène Binet, ont décidé de se lancer dans le domaine.

« J’ai travaillé dans l’industrie du véhicule récréatif durant une quinzaine d’années, en compagnie de mon père, qui a possédé un commerce dans le domaine [Patoine Sports] durant 35 ans. À l’automne 2004, avec mon épouse, Hélène Binet, nous avons décidé de nous lancer dans l’importation. Nous avions fait notre choix sur un produit qui n’a pas très bien marché. En 2005, lors d’une visite au plus grand salon au monde de l’industrie du récréatif, en Italie, nous avons rencontré les gens de CFMOTO. C’est là que l’aventure a commencé. Il s’agissait d’une compagnie qui fabriquait ses propres moteurs et aussi, il y avait un bon esprit familial. Ça m’a inspiré confiance. Depuis ce temps, nous avons progressé partout au Canada, avec plusieurs concessionnaires qui offrent nos produits aux amateurs de quad. »

UN CHEMINEMENT CONTRÔLÉ

Une fois que les produits ont commencé à circuler sur le marché, le spécialiste s’est vite rendu compte qu’il y avait des améliorations à apporter.

« Très rapidement, nous nous sommes rendu compte que nous avions des améliorations majeures à apporter au niveau des embrayages. Nous avons alors débuté à travailler avec la compagnie québécoise CVTech, dont nous sommes le plus gros client présentement. Avec les années, nous avons travaillé à supporter nos clients et nos concessionnaires, parce qu’on y croyait. »

Dans l’esprit de cet homme d’affaires très compétitif, cette période ne signifiait rien de plus qu’une adaptation à une nouvelle situation qui allait finalement mener sa compagnie vers le haut.

« Nous avons vécu le même phénomène que les Japonais dans les années 70 à 80. Ils avaient promis que lorsqu’ils prendraient le dessus, ils monteraient au sommet. C’est exactement ce qui nous arrive. »

CFMOTO Canada a d’ailleurs reçu le prix du deuxième meilleur distributeur au monde pour la compagnie chinoise.

Il savait fort bien que pour monter une ligne reconnue dans l’industrie et convaincre les consommateurs, ça ne serait pas facile. Malgré tout cela, il a poursuivi avec acharnement pour en arriver à offrir aujourd’hui des véhicules fiables, qui ont leur place dans le marché, au même titre que les autres produits vendus dans le domaine du VTT.

Le responsable des projets spéciaux de la Fédération québécoise des clubs quads, M. Danny Gagnon, nous confirmait d’ailleurs en entrevue qu’aujourd’hui, CFMOTO a des véhicules fiables qui sont capables de répondre aux attentes des amateurs.

« Ils ont plusieurs avantages, notamment le prix et aussi le fait que les véhicules arrivent avec beaucoup d’équipements inclus, un point très important pour les consommateurs ».

ET L’AVENIR

Pour Carl Patoine, la compagnie qu’il a montée avec son épouse est là pour rester et aller encore plus loin.

« Depuis deux ans, nous avons atteint des sommets. Ce sont maintenant les consommateurs qui défendent la marque, prouvant ainsi que nous avions raison d’y croire. Aussi, nous sommes fiers que notre entreprise soit devenue familiale avec nos trois enfants qui sont impliqués. Nous avons atteint une position enviable sur le marché. Aujourd’hui, la compétition ne peut plus nous ignorer et les consommateurs peuvent compter sur des véhicules fiables. »

Maintenant que cette partie de sa compagnie est bien en selle, l’homme d’affaires a décidé de se lancer dans une nouvelle ligne de produits qui touchent le monde agricole. Des débuts très prometteurs lui font envisager un bel avenir.

Restez dans les sentiers

Devant les nombreuses plaintes enregistrées à la suite du comportement délinquant de plusieurs quadistes, les autorités de la MRC de Maria-Chapdelaine, dans la région du Lac-Saint-Jean, ont décidé de lancer une campagne pour inviter les amateurs à demeurer dans les sentiers.

« À la suite de plusieurs malencontreux évènements et de nombreuses plaintes pour des bris et des passages nuisibles sur des terres agricoles, des bleuetières, la piste cyclable de la Véloroute des Bleuets, des sentiers de ski de fond, des milieux fragiles et plus, plusieurs intervenants du territoire ont décidé de se regrouper afin de trouver des solutions à ce problème récurrent qui s’amplifie » peut-on lire dans le communiqué émis.

Il y a très longtemps que les autorités de la Fédération québécoise des clubs quads dénoncent ce type de comportement. Il n’y a rien de très reluisant à voir une région devoir faire une campagne publicitaire pour dénoncer ces gens qui, par leurs agissements, risquent de faire perdre les droits d’accès que de nombreux bénévoles réussissent à négocier. C’est le comédien Philippe Laprise qui a été chargé de faire passer le message aux gens qui agissent ainsi. Espérons que ces gens sans scrupules finiront par comprendre.