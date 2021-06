Canadien c. Golden Knights: Dominique Ducharme garde confiance

Au lendemain d’une défaite de 4 à 1 pour amorcer la série de troisième tour face aux Golden Knights de Vegas, l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal Dominique Ducharme garde confiance, mais on sent qu’il aimerait beaucoup pouvoir compter sur le retour au jeu du défenseur Jeff Petry.

«C’est l’un de nos meilleurs défenseurs, peu importe l’équipe contre laquelle on joue, a convenu Ducharme, mardi, durant son point de presse. C’est un joueur important pour nous.»

«Il est trop tôt pour parler de la formation en vue de demain (mercredi), a par ailleurs noté Ducharme. Les joueurs vont aller sur la glace, dont Petry, et on va évaluer chaque joueur, selon comment ça va se passer.»

Le Canadien et les Golden Knights ont à nouveau rendez-vous à Vegas, mercredi, pour un deuxième duel. Rappelons que Petry, blessé à la main droite, a raté le quatrième et dernier match de la série précédente contre les Jets de Winnipeg avant d’être tenu à l’écart pour le match initial face aux Golden Knights.

«C’est toujours difficile quand on perd un joueur-clé et Jeff a été fantastique pour nous cette saison, a reconnu à son tour le défenseur Ben Chiarot. Les Golden Knights représentent une équipe qui patine bien et Jeff est un bon patineur. C’est un gros trou à combler pour nous.»

Au niveau des effectifs, Ducharme n’écarte aucune option, dont celle de revoir l’attaquant Tomas Tatar.

«On en a parlé depuis le début, on a une profondeur qui joue en notre faveur. Éventuellement, ça peut être un joueur qui va rentrer dans la formation», a indiqué Ducharme, à propos de Tatar.

Une ambiance des séries

À propos de l’ambiance présente lundi au T-Mobile Arena, l’entraîneur et les joueurs ont avoué que c’était plutôt particulier.

«C’était un retour dans le temps», a décrit Ducharme, considérant le nombre de spectateurs présents.

«C’est une équipe qui se nourrit de la foule, a-t-il ajouté, à propos des Golden Knights. En deuxième période, on a vu que cela leur a donné des ailles.»

«On avait de la confiance après sept victoires, on se sentait bien, mais c’est une bonne leçon pour nous et on sera davantage prêts. La chose la plus importante, c’est de rester loin du banc des punitions», a pour sa part résumé Jesperi Kotkaniemi.

L’attaquant Tyler Toffoli a pour sa part souligné la tenue du gardien québécois Marc-André Fleury.

«Fleury est un bon gardien, il est là depuis longtemps et ce n’est pas pour rien, a-t-il dit. C’est un gars agile qui se bat et qui n’abandonne pas. Ses joueurs bloquent beaucoup de tirs. Mais on a de l’attaque et des habiletés pour marquer des buts. Il faut profiter de nos chances.»

