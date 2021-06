Comment aider mon fils?

Mon fils a un problème de santé mentale qui empire avec les années. Chaque fois qu’il se rend à l’hôpital, on lui prescrit des pilules et on le renvoie chez lui sans suivi. Sa blonde l’a laissé, ses amis l’ont fui, et je demeure son unique ressource. Mais comme je ne suis pas éternelle, je crains pour lui lorsque je partirai.

Mère de 78 ans

La psychologue et autrice Danielle Perrault écrivait dans La Presse+ en février dernier : « ... la seule porte d’entrée dans les hôpitaux pour soigner une maladie mentale est la psychiatrie et pour y être admis il faut être en crise majeure. »

Elle ajoutait aussi « ... qu’on ne traitait les patients qu’avec des médicaments pour ensuite leur dire d’apprendre à vivre avec le diagnostic qu’on leur avait accolé plutôt que de leur enseigner à découvrir les ressources qui les habitent, c’est-à-dire les anticorps naturels qu’ils ont en eux. »

Comme en plus on invoque toujours le manque de ressources pour éviter de proposer une prise en charge aux patients en santé mentale, que leur reste-t-il ? Comment ce gros mammouth qu’est notre système de santé ne peut-il pas offrir le minimum de services adéquats à ce groupe important de la population ?