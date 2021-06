ÉMOND, Maurice



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 11 juin 2021, est décédé à l'âge de 97 ans et 7 mois, M. Maurice Émond, époux de feu Mme Thérèse Dubé; fils de feu Mme Rose-Anna Lavoie et de feu M. Joseph Émond. Il demeurait à Saint-Pascal, autrefois de Saint-Bruno de Kamouraska. La famille se réunira à lade 9 h à 10 h 50.et de là au crématorium. L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Pascal à une date ultérieure.Il laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Ovila Bernier), Nicole (Jean Landry), Diane (Yves Lebrun), Céline (Ghislain Charest), Louise (Carl Lavoie), Sylvain (Nathalie Soucy), Jacques (Marie-France Gagné), Charles (Sonia Lagacé), Johanne, Michel (Juliana Ho); ses petits-enfants: Stéphane, Chantale, Nathalie, Karine, Isabelle, Sébastien, Mathieu, Julien, Patricia, Christiane, Jessica, Audrey, Justin, Jérémi, Stéphanie, Anne-Marie, Myriam, Alexandre, Maude, Rosalie, Vincent, Gabriela, Sofia, Olivia; ses 22 arrière-petits-enfants. Il était le frère de: feu Gérard (feu Françoise Morneau), feu Mendoza (feu Marie-Ange Anctil), feu Rita (feu André Laplante), feu Béatrice (feu Antoine Morneau), feu Robert, feu Thérèse (feu Gérard Boucher), Gervais (Claudette Girard), feu Paul (Desneiges Clément), feu Madeleine (Lucien Lévesque), Jean (feu Odette Lapointe), feu Alphonse (feu Lucille Péloquin). Il était le beau-frère de: feu Jos. Z (feu Marianne Lemieux), feu Paul-Émile (feu Ghislaine Gauthier), feu Lucienne (feu Léopold Lebrun), feu Robert (feu Laurette Bouchard), Cécile (feu Lucien Massé), Gertrude (feu Maurice Dumais), Jean (Alice Landry), Antoine (Mariette Roy). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Résidence Labrie ainsi que celui de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation André-Côté, 100, 4e Avenue, bureau 180, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la