Des clients jusqu’à la fin des matchs

À peine ouverts au Québec, les bars pourront fermer plus tard pour le début de la demi-finale du Canadien contre les Golden Knights de Las Vegas.

• À lire aussi: Le retour des activités sportives fait le plus grand bien

• À lire aussi: Québec pratiquement prête pour la zone verte

Le grand soir d’ouverture des bars coïncidait joyeusement avec le premier match du carré d’as de la LNH.

Un peu partout, la frénésie a démarré doucement en ce lundi soir dans la région de Québec.

Au bar Chez Stanley, sur le boulevard Hamel, le propriétaire était heureux d’accueillir plus d’une vingtaine de clients.

« Ça fait 22 ans que j’ai le bar et je suis propriétaire de l’immeuble. J’avais mis de l’argent de côté et il y a eu des subventions. Il était temps que ça ouvre. Heureusement, Legault aime le Canadien ! », explique Pierre Cuerrier, confiant de demeurer ouvert pour de bon.

Le personnel était également très soulagé de revoir la clientèle.

« Ça fait du bien de servir les gens. Je suis barmaid depuis 14 ans et j’ai toujours aimé voir les gens heureux. On sent que cette fois-ci, c’est la bonne », ajoute Véronique Gauthier.

Assouplissements

Comme bien d’autres, cette dernière a réfléchi à son avenir depuis le début de la pandémie. « J’ai eu une belle proposition et je ne pouvais pas refuser. »

Sur le plan légal, la diffusion des deux premiers matchs disputés au Nevada, tard en soirée, causait des maux de tête aux tenanciers.

En vertu des règles sanitaires, les bars en zone jaune ou verte devaient cesser de vendre de l’alcool à compter de 23 h et fermer leurs portes à minuit.

Pas question évidemment de mettre des clients à la porte alors que l’affrontement n’est pas terminé.

Devant les demandes des restaurateurs et propriétaires de bars, la Santé publique a repoussé le « last call » à minuit et la fermeture des établissements à 2 h.

« Il faut que la série soit la plus longue possible », a résumé Mathieu Castilloux, du bar Borsalino, à L’Ancienne-Lorette.

—Avec Patrick Bellerose