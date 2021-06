Direction Helsinki pour Otto Leskinen

Incapable de s’implanter comme un défenseur régulier au sein de la brigade défensive du Canadien de Montréal, Otto Leskinen s’est tourné vers la Ligue continentale de hockey (KHL) en acceptant, mardi, un contrat de deux saisons avec le Jokerit de Helsinki.

Leskinen, qui a disputé six parties au cours des deux dernières campagnes avec le Tricolore, a connu une excellente saison avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine. Il a totalisé un but et 17 points en 33 parties, tout en montrant un différentiel de +15. Il a d’ailleurs été nommé sur l’équipe d’étoiles de la section Canadienne.

«Leskinen est un défenseur habile et polyvalent sachant se déplacer pour ouvrir le jeu, a analysé Jari Kurri, président et directeur général du Jokerit, dans un communiqué. En tant que joueur, il arrive tout juste à son meilleur âge et nous sommes vraiment heureux qu'il veuille venir chez les Jokers pour se développer et réussir.»

Leskinen avait accepté un contrat de deux ans à deux volets avec le Canadien en mai 2019 et allait devenir joueur autonome avec compensation à l’ouverture du marché cet été.

Le Jokerit a présenté un dossier de 32-19-9 cette saison, mais a été balayé au premier tour des séries éliminatoires de la coupe Gagarine par le Lokomotiv d’Iaroslavl.

La formation finlandaise a par ailleurs accordé un contrat identique à l’attaquant Kalle Kossila, qui évoluait quant à lui avec les Marlies de Toronto cette année.