Djoko, Nadal, Federer ou Serena?

C’est pour ces grands moments, pour cette beauté de l’âme, pour cette classe touchante de ses grands champions que j’aime tant le tennis.

De grands moments ? Les deux matchs de Novak Djokovic à Roland-Garros contre Rafael Nadal et Stephanos Tsitsipas...

La beauté de l’âme ? Cette force que chaque homme espère avoir enfouie au fond de lui. Cette confiance en lui ou en elle, ce courage qui fait endurer la douleur et la fatigue...

La classe touchante ? Quand Novak Djokovic, qui venait de disputer un autre match de plus de quatre heures contre une jeune star montante de 22 ans, a pris le temps et la peine de s’adresser en français aux fans de Paris. Ç’aurait été tellement facile de se contenter de l’anglais appris dans l’univers international du tennis. Surtout que « Djoko » était vidé physiquement et mentalement après deux rencontres époustouflantes en moins de 48 heures.

On devrait montrer l’extrait de Djokovic à Carey Price et à tous les Shea Weber de la Flanelle. Qu’ils savent c’est quoi, avoir du respect et de la classe.

Photo AFP

QUI EST LE MEILLEUR ?

Le tennis mondial vit une situation unique dans l’histoire de ce merveilleux sport. Depuis 15 ans, le tennis est dominé par trois grands champions. Un quatrième, Andy Murray, s’est mêlé au trio pendant quelques années, mais l’histoire retiendra les noms de Novak Djokovic, de Rafael Nadal et de Roger Federer.

Dans le passé, on a eu droit à de grands champions qui s’affrontaient souvent. John McEnroe, Björn Borg, Jimmy Connors puis Boris Becker, Ivan Lendl, Stefan Edberg et Mats Wilander. Plus tard, Andre Agassi et Pete Sampras ont offert de grands matchs.

Mais leurs exploits étaient à des années-lumière de la domination exercée par le plus grand trio de tous les temps.

Et sans doute qu’un jour, des experts bardés de statistiques devront trancher : des trois, qui est le plus grand ?

Le plus élégant est Roger Federer. Le plus charismatique est Rafael Nadal. Le plus polyvalent et le plus proche des gens est Djokovic.

Federer a 20 titres en Grand Chelem, Nadal 20 également, mais la très grande majorité à Roland-Garros sur terre battue ; quant à « Djoko », 19 triomphes, il est capable de gagner sur toutes les surfaces.

Honnêtement, votre choix vaut le mien. Pour l’instant, je dirais, dans l’ordre : Federer, Djokovic et Nadal. Mais « Djoko » a quelques années devant lui pour dépasser les deux autres.

Photo AFP

DU TENNIS D’ANTHOLOGIE

Le match contre Rafael Nadal en aura été un d’anthologie. L’Agence France-Presse (AFP) est une agence de nouvelles. Ses journalistes ne font pas dans la dentelle. Les faits précis et les résultats assortis de quelques citations bien choisies, c’est tout.

Vendredi, le texte de l’AFP touchait à la poésie, à l’exaltation et à la grosse émotion personnelle du journaliste. Tout y est passé. Match historique, moment fascinant, fusion, cherchez l’extravagance, elle s’y retrouvait dans le texte.

En plus, à Paris comme au Québec, leur docteur Arruda tente d’imposer un couvre-feu. Les spectateurs se sont mis à hurler qu’ils refuseraient de quitter le stade avant la fin de ce duel extraordinaire. Leur Santé publique a été plus brillante qu’ailleurs tout proche ; elle a fait savoir qu’il y aurait une dérogation pour cette soirée pas comme les autres.

Pensez-vous que la police va rentrer dans les bars à minuit et une pour vérifier la bière et donner des amendes si le Canadien est en prolongation ? On sait maintenant que la police a plus de jugement que...

Photo AFP

ET MAINTENANT SERENA WILLIAMS

Au réseau NBC, un commentateur a souligné que Djokovic devrait gagner quatre autres titres pour rattraper les 23 de Serena Williams.

Wow, menute !

« Djoko » a gagné ses titres contre Nadal, Federer et Andy Murray. Nadal contre « Djoko » et Federer. Même chose pour le beau Roger. Contre la crème de la crème, dans une période où la crème était riche et onctueuse.

Je ne veux pas enlever quoi que ce soit à la gloire de Serena Williams. Le tennis féminin est un beau sport en soi. Mais les tournois féminins du Grand Chelem sont disputés en deux manches gagnantes et les matchs durent rarement deux heures.

De plus, le plateau du tennis féminin est infiniment moins riche que le plateau chez les hommes. Pour vous donner une meilleure idée, sept des victoires en Grand Chelem de Serena ont été acquises contre sa sœur Venus. Et s’il y a eu une victoire contre Martina Hingis et Maria Sharapova, Serena compte des titres obtenus contre Dinara Safina, Vera Zvonareva, Agnieszka Radwanska, Lucie Safarova et Garbine Muguruza...

Ça vous allume autant que Nadal, Djokovic, Federer et Murray ?

Je pense que le tennis féminin est un très beau sport. Surtout quand il est joué sur gazon ou sur une surface dure. Et les championnes méritent l’argent et la gloire qu’elles reçoivent. Elles vendent des tickets et des audiences.

Mais à cause de la profondeur du plateau chez les joueurs, à cause de la compétition qui est acharnée et beaucoup plus relevée, quiconque raflera un 21e titre chez les hommes aura le droit de trôner tout fin seul sur l’univers du tennis.

Les intellos se font aller

Le Canadien en demi-finale, c’est génial. En plus du « walk in the park » de Bijou Rinfret, on peut découvrir la philosophie profonde et creuse des grands intellos du Québec.

Toutes les fois que la Flanelle s’excite, je suis toujours ébahi par les pensées profondes parcourues dans Le Devoir et La Presse, ou entendues dans les radios et télés pour Plateau averti.

Tous les vieux clichés sur le sport qui rassemble, sur le rôle capital joué par le CH pour réunir les Québécois malgré une société qui s’internationalise, sur le besoin de se regrouper dans un défoulement collectif, toutes ces prétentions assénées à coups de grands mots conceptualisés viennent fleurir les chroniques « philosophiques » des médias penseurs.

Dans le fond, il y avait plus de sagesse dans le texte d’hier d’Antoine Lacroix à Las Vegas que dans toutes ces élucubrations ressassées depuis l’analyse d’André Laurendeau sur l’émeute de Maurice Richard en mars 1955.

Lui, il a tout dit : il est débarqué sur une autre planète !