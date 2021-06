Foodtastic avale Milestones

Le groupe québécois Foodtastic réalise « la plus importante transaction » de son histoire en matière de dollars en mettant la main sur la chaîne Milestones. La nouvelle direction prévoit injecter 30 millions $ pour ouvrir 12 restaurants au Québec d’ici trois ans.

« Nous avons déjà signé un emplacement à l’Espace Montmorency, à Laval », avance au Journal Peter Mammas, président et chef de la direction de Foodtastic. « On va aussi déménager le siège social au Québec », poursuit-il.

Cette transaction avec la société ontarienne Recipe Unlimited, anciennement Cara, doit être officialisée d’ici 60 jours. Ce sont environ 2400 travailleurs qui se joindront à la famille de Foodtastic.

Si tout va bien, le premier restaurant Milestones, qui offre notamment différentes variétés de grillades, devrait ouvrir ses portes en 2022. Au total, ce sont 40 restaurants, dont 24 corporatifs, qui passeront chez Foodtastic.

La chaîne Milestones a des emplacements en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Alberta, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. On n’en trouve aucun au Québec.

Foodtastic souhaite également continuer de faire grossir l’enseigne dans le Canada anglais. Aucune cible n’est toutefois encore fixée. M. Mammas dit vouloir discuter avec certains franchisés pour envisager les possibilités.

« Dans quatre ou six semaines, on va avoir une meilleure idée de combien de restaurants on va pouvoir ouvrir au pays », répond le président, disant ne pas pouvoir révéler le montant de la transaction pour Milestones.

Septième acquisition en 12 mois

Il s’agit toutefois d’une septième acquisition pour le franchiseur québécois en 12 mois. Plus de 100 millions $ ont été injectés, notamment pour avaler Milestones, Copper Branch et des actifs de Second Cup.

« Il y a une autre importante acquisition qui va se faire dans les quatre ou cinq prochaines semaines », promet l’homme d’affaires. « La prochaine grosse transaction comprend aussi des restaurants à travers le Canada », conclut-il.

Foodtastic détient notamment les bannières Au Coq, Rôtisseries Benny, La Belle et La Bœuf, L’Gros Luxe, Chocolato, La Chambre, Monza, Carlos & Pepe’s, Souvlaki Bar et Nickels. Le groupe compte plus de 370 restaurants.

À VOIR AUSSI