Français: les universités font partie du problème

Un article d’Olivier Bourque, dans Le Journal de Montréal de samedi, notait la place grandissante de l’anglais à HEC Montréal, berceau historique de l’enseignement universitaire de la gestion dans le Québec français.

C’est loin d’être la première fois que l’enjeu est soulevé dans les médias.

J’enseigne à HEC depuis 2003 et la progression de l’anglais y est indéniable, comme dans le reste du monde universitaire francophone.

Pourquoi ?

Les explications sont nombreuses.

Plus le nombre de professeurs et d’étudiants étrangers augmente, plus augmente l’indifférence face au sort du français.

Pire, depuis que le gouvernement Couillard a fait sauter le plafond des droits de scolarité pour les étrangers, ces derniers sont devenus des vaches à lait financières pour nos institutions.

Le sort du français, ces étudiants étrangers n’en ont rien à cirer, et c’est compréhensible.

Le malheur est que la majorité des étudiants francophones s’en fiche presque tout autant.

Ils confondent (encore !) l’enjeu du multilinguisme individuel – évidemment un atout – et l’enjeu de la langue commune de fonctionnement.

Quant aux professeurs francophones, c’est se marginaliser que de faire sa carrière en français.

Il faut comprendre que le typique professeur d’université moderne est le PDG de sa microentreprise : il a ses projets, ses collaborateurs, ses subventions, ses articles scientifiques, ses colloques, etc.

Tant que son petit univers fonctionne, le reste n’a guère d’importance.

Les cadres de nos universités, eux, traitent les étudiants comme des clients et les programmes comme des produits.

L’« offre » doit répondre à la « demande ». Point à la ligne.

Nous sommes obsédés par notre place dans les classements internationaux, et ceux-ci sont dominés par les institutions anglo-saxonnes. On joue donc selon leurs règles.

Sur la scène locale, McGill et Concordia étant vues comme des concurrentes, on offrira des cours en anglais pour attirer les étudiants.

Évidemment, rien de cela n’empêchera les professions de foi rituelles, la main sur le cœur, sur l’importance du français, aussitôt démenties par les pratiques quotidiennes, comme les communications internes aussi systématiquement bilingues que celles du gouvernement fédéral.

Presque tous les acteurs du milieu sont responsables de ce glissement, mais à des degrés divers : cela va de l’étourderie momentanée à la complicité active en faveur de l’anglicisation, en passant par l’indifférence.

Honnêtement, ceux qui soulèvent la question sont vus comme des emmerdeurs et des ringards dont on attend la retraite.

Que la question soit abordée avec gêne, parfois en utilisant des prénoms fictifs, comme dans l’article de samedi, ou avec agacement, en dit long sur le climat.

Isolement

Au moment où tout le Québec renoue avec ce débat, nos universités restent cloîtrées dans un isolement hautain. Cette question ne les concerne pas.

Au fond, elles disent : « Nous sommes dans une compétition mondiale, la “game” se joue en anglais, foutez-nous la paix avec le folklore linguistique ».

Quand l’avenir d’une langue est en péril, on pourrait espérer que les universités fassent partie de la solution.

Au Québec, elles aggravent carrément le problème.