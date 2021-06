Trois ans après avoir fait sensation avec son premier album, Darlène, Hubert Lenoir annonce son retour pour l’automne.

Dans une vidéo mise en ligne mardi matin, où on le voit danser fougueusement dans une maison au son du succès Club Can’t Handle Me, de Flo Rida et David Guetta, l’artiste de Québec annonce un titre, Musique directe, pour l’automne 2021.

Aucun autre détail n’est dévoilé, mais tout laisse croire qu’il pourrait s’agir de la parution de son nouvel album.

Dans un courriel pas plus bavard envoyé aux médias, intitulé Uber (sic) Lenoir c’est confirmé, il est mentionné que la suite sera connue jeudi.

Pour marquer son retour, le musicien de 26 ans s’est assuré de nous rappeler ses heures de gloire. Dans la vidéo, des séquences le montrant en spectacle devant un public en délire et la scène où il s’enfonce un Félix dans la gorge sont insérées à travers sa chorégraphie déjantée.

Le tout se termine par un extrait de Radio X où l’animateur Dominic Maurais le traite d’idiot en ondes.

Actif loin des projecteurs

Même s’il se tient loin des projecteurs depuis bientôt deux ans, Hubert Lenoir demeure actif. Au cours des derniers mois, il a contribué aux projets musicaux du groupe Crabe et de Robert Robert (comme réalisateur), en plus de participer à la création de Maintenant et partout, la chanson-thème de la dernière mouture de Star Académie.

On l’a aussi vu chez Pierre Lapointe, dont il signe la chanson Pour déjouer l’ennui, avec son frère Julien Chiasson.

Lenoir a aussi été aperçu sur grand écran, ce printemps, puisqu’il a fait ses débuts au cinéma dans le film canadien Like a House on Fire.

À VOIR AUSSI