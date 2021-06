Information, opinion et divertissement tout l’été à QUB radio

Danny St-Pierre, Varda Étienne et Caroline St-Hilaire font partie des têtes d’affiche de la programmation estivale de QUB radio, qui se met au diapason de la saison chaude qui s’amorce avec une toute nouvelle grille horaire ensoleillée misant sur information et divertissement, à compter du lundi 21 juin.

Avant l’arrivée au micro du nouveau «morning man» Philippe-Vincent Foisy, à l’automne (plus précisément le 16 août), c’est Danny St-Pierre qui nous accompagnera au petit matin au cours des huit prochaines semaines à QUB.

Curieux et allumé, le chef bien connu, qui gravite dans l’univers de QUB depuis un an comme chroniqueur, jasera de 7 h à 10 h de la multitude d’enjeux sociaux qui le préoccupent. Notre touche-à-tout n’aura pas peur de s’affirmer haut et fort et de poser les questions pertinentes, entouré de collaborateurs tout aussi vifs d’esprit, dont Richard Martineau, Félix Séguin et Sophie Durocher.

Conversations animées

Dans la plage de 10 h à 12 h, Alexandre Dubé, surnommé «le marathonien de l’information» et passionné de politique, décortiquera les nouvelles du jour, accompagné de «poids lourds» de l’opinion, des voix aguerries à la Gilles Proulx, Yves Daoust, Elsie Lefebvre et Yasmine Abdelfadel.

Vincent Dessureault prendra le relais en début d’après-midi. Jusqu’à 15 h, le journaliste et animateur scrutera lui aussi dossiers et sujets chauds de l’actualité du moment, épaulé par des figures émérites comme Mathieu Bock-Côté, Félix Séguin, Luc Laliberté et Nada Boumeftah. Puis, à l’heure du retour à la maison, de 15 h à 18 h, place à deux personnalités féminines pleines d’aplomb et de bagout, Varda Étienne et Caroline St-Hilaire. Jumelées en tandem pour leur rendez-vous quotidien, les deux dames aux tempéraments de prime abord opposés, mais aussi semblables sur beaucoup d’aspects, invitent les auditeurs à les suivre dans leurs conversations animées et jamais ennuyantes. Marc-André Leclerc, Danny St-Pierre, Anaïs Guertin-Lacroix et plusieurs autres viendront à tour de rôle pimenter les échanges.

Quant aux week-ends, ils seront consacrés aux meilleurs moments de la semaine, et Le guide de l’auto se poursuit le samedi, de 10 h à 11 h, et le dimanche, de 18 h à 19 h.

On peut écouter QUB radio au qub.radio, sur l’application mobile ou à la position 601 des terminaux illico. La plateforme numérique de Québecor franchissait ce printemps un record d’écoute de 1,4 million d’utilisateurs(trices) entre le 1er mars et le 30 mai, une hausse de 4 % d’utilisateurs par rapport au printemps 2020.