Le masque n’est plus obligatoire dans les garderies du Québec, en raison du passage en zone jaune dans la majorité des régions.

Dans un bulletin d’information à l’intention des services de garde, le ministère de la Famille soutient que « le port du masque en continu est recommandé, mais n’est plus obligatoire. »

Suivant les nouvelles consignes de la CNESST à la suite du passage des régions en zone jaune, un travailleur doit désormais porter le masque ou maintenir une distance de deux mètres ou être protégé par une barrière physique.

Le port de lunettes de protection devient aussi facultatif.

Le nettoyage des livres et des jouets ne sera plus nécessaire, par contre, la désinfection des espaces comme les toilettes et salles à manger doit continuer à tous les quarts de travail.

« Sous réserves »

Mona Lisa Borrega de l'Association des garderies privées du Québec précise toutefois que cela ne signifie pas la fin du masque sans condition dans les établissements.

« C'est sous réserves et dans certains cas », fait-elle valoir, donnant l'exemple d'une éducatrice surveillant des enfants qui s'amusent dans une aire de jeux.

Par contre, le masque sera porté dès qu'un enfant doit être pris ou lors d'un changement de couche, par exemple.

