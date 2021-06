Le Saguenay–Lac-Saint-Jean fera son entrée en zone verte lundi

La diminution marquée du nombre de cas de COVID-19 a convaincu la Direction de santé publique régionale de faire basculer le Saguenay–Lac-Saint-Jean en zone verte, lundi.

Aucun nouveau cas n'a été répertorié sur le territoire depuis les trois derniers jours.

«On a eu une descente très rapide, et ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que dans la communauté, le virus circule peu. On avait encore beaucoup d'éclosions, mais on sait que nous sommes capables de les contrôler. Ça aussi, c'est encourageant, tout comme notre taux de vaccination, qui est très élevé», a expliqué le directeur régional de santé publique, le Dr Donald Aubin, en entrevue à TVA Nouvelles.

Les rassemblements de 10 personnes provenant d'adresses différentes, ou de trois bulles familiales, seront autorisés, lundi, à se réunir dans les domiciles et sur les terrains privés.

Les occupants de trois résidences, pour un maximum de 10 personnes, pourront partager un repas à la même table au restaurant.

Le nombre de personnes autorisées à assister à un mariage ou à des funérailles passe ainsi à 50. Tandis que les lieux de cultes pourront accueillir 250 fidèles.

«Si on met des mesures trop sévères et que ça va bien, avec le niveau de connaissance de la COVID que les gens ont maintenant, ils vont ajuster leur propre comportement à des mesures inférieures. Je préfère qu'on se donne un peu d'air pendant que c'est possible de le faire. C'est ce dont on a tous besoin», a précisé le Dr Aubin.

Seul le nombre d'hospitalisations demeure élevé.

La région compte actuellement 26 cas actifs.